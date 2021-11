Champions League, Atletico Madrid-Milan: come i rossoneri possono ancora qualificarsi

Il Milan scende in campo stasera contro l’Atletico Madrid nella quinta giornata dei gironi di Champions League. Nelle precedenti quattro ha collezionato tre sconfitte e un pareggio, nell’ultima contro il Porto. Ma non tutto è perduto. Il Diavolo può infatti ancora qualificarsi agli ottavi di finale. Ecco cosa deve fare (e sperare che accada) per riuscirci.

Milan, necessarie due vittorie

Al momento la classifica del Gruppo B recita: Liverpool 12 punti (già qualificato come primo), Porto 5, Atletico Madrid 4, Milan 1. I rossoneri potrebbero ripetere l’impresa dell’Atalanta di due stagioni fa, che raggiunse gli ottavi dopo aver ottenuto appena un punto in quattro gare. Innanzitutto deve vincere le due partite rimanenti: quella di stasera contro i Colchoneros di Diego Simeone, a Madrid, e poi quella del 7 dicembre contro il Liverpool, ad Anfield. In questo modo il Milan terminerebbe il girone con 7 punti.

Milan, la prima combinazione

Sei punti in due gare sono la conditio sine qua non per raggiungere gli ottavi da seconda nel girone. Ma potrebbero non bastare. Serve anche altro. E le combinazioni possibili sono tre. Il Milan si qualifica se, oltre a vincere le sue ultime due gare, il Porto perde stasera contro il Liverpool e pareggia poi contro l’Atletico Madrid. In questo modo, il Milan arriverebbe a 7 punti, con il Porto a quota 6 e l’Atletico Madrid a 5. Questa è l’eventualità più semplice.

Una 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟 👊 pic.twitter.com/2ZMMID8MEX — Atlético de Madrid (@Atleti) November 24, 2021

Milan, la seconda combinazione

Milan che batte Atletico Madrid e Liverpool, Porto invece che perde con entrambe (prima con gli inglesi e poi con gli spagnoli, ovviamente). In questo modo il Diavolo e i Colchoneros terminerebbero il girone a quota 7. Visto che gli scontri diretti sarebbero in parità, il Milan dovrebbe vincere con almeno due gol di scarto a Madrid o, comunque, chiudere con una differenza reti migliore rispetto alla squadra di Simeone.

Milan, la terza combinazione

Dopo aver vinto le sue due partite, il Milan si qualifica se il Porto pareggia contro il Liverpool e poi l’Atletico batte i portoghesi all’ultima giornata, ma anche in questa circostanza il Diavolo deve vincere con almeno due gol di scarto a Madrid, oppure terminare il girone con una differenza reti migliore degli spagnoli.

Milan, impresa già riuscita a Newcastle e Atalanta

Attualmente il Milan occupa l’ultima posizione del Gruppo B, che significa eliminazione definitiva da tutte le competizioni europee. Se chiudesse al secondo posto, diventerebbe il terzo club a qualificarsi per la fase ad eliminazione diretta dopo aver racimolato zero punti dopo le prime tre partite del girone: in passato ci sono riuscite soltanto Newcastle (2002/03) e Atalanta (2019/20). Arrivando terzo, andrebbe invece a giocare l’Europa League.