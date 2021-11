Champions League, Atletico Madrid-Milan: orario, arbitro, formazioni e dove vedere la partita

Ultima chance, ora non si può più sbagliare. Atletico Madrid – Milan rappresenta per i rossoneri l’ultimo treno per gli ottavi di finale di Champions League, quasi un miraggio vista la situazione di classifica. Stasera 24 novembre, alle 21 su Amazon Prime Video, la formazione di Stefano Pioli affronterà al Wanda Metropolitano i colchoneros del Cholo Simeone, che sperano di bissare il successo dell’andata a San Siro.

Un solo punto in quattro partite è un bottino magro, soprattutto se rapportato alle buone prestazioni messe in campo ad Anfield contro il Liverpool e al Meazza contro l’Atletico Madrid. I due match con il Porto hanno però smorzato l’entusiasmo dei rossoneri, ora alla ricerca di un miracolo per poter continuare la loro avventura in Europa. La classifica vede al momento i Reds di Jurgen Klopp in vetta a punteggio pieno con 12 punti, seguiti dal Porto a 5 e dall’Atletico Madrid a 4. Fanalino di coda proprio il Milan, fermo a quota 1.«La qualità non basta, servirà massima attenzione o sarà tutto inutile», ha detto Pioli alla vigilia. «Non ho bisogno di motivare i ragazzi, conoscono il valore del match».

Arbitro dell’incontro sarà lo sloveno Slavko Vincic, assistito dai connazionali Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic, mentre quarto uomo sarà Nejc Kajtazovic. Al Var siederanno gli olandesi Pol van Boekel e Jochem Kamphuis.

Atletico Madrid – Milan, le probabili formazioni di stasera 24 novembre 2021 su Amazon Prime Video

Qui Atletico Madrid, Griezmann c’è

Buone notizie per il Cholo Simeone che recupera per la partita contro il Milan anche Antoine Griezmann. La Uefa ha infatti accettato il ricorso per ridurre la squalifica de Le Petit Diable dopo l’espulsione rimediata nel match contro di andata il Liverpool e sarà regolarmente in campo. Nel 3-4-2-1 dell’Atletico, davanti al portiere Oblak ci saranno molto probabilmente Savic, Hermoso e Gimenéz. A centrocampo, Koke e l’ex Udinese De Paul giostreranno la manovra, con Vrsaliko e Carrasco sulle fasce. Davanti, spazio al talento di Griezmann e Correa in supporto all’unica punta Luis Suarez.

Qui Milan, out Tomori e Leao, Ibra in panchina

Stefano Pioli dovrà fare ancora a meno di Fikayo Tomori. Il difensore ex Chelsea infatti non ce la farà e dovrebbe partire dalla panchina con Romagnoli al fianco di Kjaer, con Kalulu e Theo Hernandez sulle fasce a completare il quartetto davanti a Tatarusanu. A centrocampo certo della maglia da titolare Kessié, mentre è ballottaggio fra Tonali e Bennacer, con l’italiano favorito per partire dall’inizio. Sulla trequarti spazio alle certezze Saelemaekers e Brahim Diaz, con Krunic in vantaggio su Leao non al meglio. Davanti, fiducia a Giroud con Ibrahimovic pronto a subentrare a gara in corso.

ATLETICO MADRID (3-4-2-1): Oblak; Savic, Hermoso, Giménez; Vrsaljko, Koke, De Paul, Carrasco; Griezmann, Correa; Suarez. All.: Simeone

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud. All.: Pioli