Champions League, Atalanta – Villareal: orario, arbitro, formazioni e dove vedere la partita

Un passo per un nuovo storico traguardo. Atalanta – Villareal, in programma al Gewiss Stadium stasera alle 21 (con diretta esclusiva su Amazon Prime Video), potrebbe sancire la terza qualificazione consecutiva agli ottavi di Champions League per la squadra di Giampiero Gasperini su altrettante partecipazioni. Per farlo, la Dea dovrà battere il Villareal, in piena crisi in Liga, attualmente davanti in classifica per un solo punto.

Atalanta – Villareal, le parole di Gasperini e la classifica del girone

Due anni fa toccò allo Shakhtar Donestsk, lo scorso anno all’Ajax e ora al Villareal. L’Atalanta si appresta a vivere un’altra notte magica in Champions League, una partita da dentro o fuori come già accaduto negli scorsi anni. L’ultimo match della fase a gironi costringe i bergamaschi a vincere per staccare il pass per gli ottavi di finale, senza dover badare agli altri campi. I due pareggi consecutivi contro il Manchester United di Cristiano Ronaldo e lo Young Boys, entrambi in rimonta dopo essere stati in vantaggio, non devono distrarre la formazione di Gasperini che alla vigilia ha chiesto di tenere alta la concentrazione: «In Serie A veniamo da 5 successi di fila, ma qui si parte da 0-0. Servirà una grande prestazione per passare». La classifica al momento vede in testa il Manchester United con 10 punti, seguito dal Villareal con 7 e l’Atalanta con 6. Chiude lo Young Boys a quota 4.

Arbitro del match sarà l’inglese Anthony Taylor, assistito dai connazionali Gary Beswick e Adam Nunn, mentre quarto uomo sarà Darren England. Al Var siederanno Chris Kavanagh e Constantine Hatzidakis.

Atalanta – Villareal, le probabili formazioni di stasera 8 dicembre 2021 su Amazon Prime Video

Qui Atalanta, dentro Zapata e Malinovskyi

Tolto il solo Gosens, Gasperini può contare finalmente sull’intera rosa. Davanti al portiere Musso dovrebbe scendere in campo una linea a tre con Palomino, Toloi e Demiral, questi ultimi protagonisti nella vittoria di campionato contro il Napoli. A centrocampo, maglie da titolare per De Roon e Freuler, mentre sulle corsie esterne Maehle e il rientrante Hateboer, con Zappacosta pronto dalla panchina). Davanti spazio alla fantasia di Malinovskyi e Pasalic dietro all’unica punta Zapata. Pronti a subentrare a partita in corso anche Ilicic e Muriel.

Qui Villareal, occhi puntati su Gerard Moreno

Unai Emery, il mago delle coppe europee, non ha intenzione di lasciarsi scappare gli ottavi di finale nonostante il brutto periodo di forma in campionato. «Mi aspetto un’Atalanta solida e compatta, dovremo fare un grande match se vorremo batterli», ha detto il tecnico spagnolo. Nella classifica di Liga, il Villareal è infatti 13esimo a soli 4 punti di distanza dalla zona retrocessione e nelle ultime cinque partite ha raccolto solo una vittoria (contro il Getafe penultimo) e un pareggio a fronte di tre sconfitte. Per risollevare le sorti della stagione, Emery si affiderà al suo collaudato 4-4-2 con Rulli in porta protetto dalla linea a 4 formata da Foyth, l’ex Napoli Albiol, Torres ed Estupinan. A centrocampo spazio all’esperienza di Parejo e Capoue, con Gomez e Trigueros sulle corsie esterne. In attacco fiducia al bomber Gerard Moreno e Danjuma.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Maehle; Malinovskyi, Pasalic; Zapata. All.: Gasperini.

VILLARREAL (4-4-2): Rulli; Foyth, Albiol, Torres, Pedraza; Trigueros, Parejo, Capoue, Gomez; Moreno, Danjuma. All.: Emery.