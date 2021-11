Champions League, Atalanta – Manchester United: orario, arbitro, formazioni e dove vedere la partita

Champions League al giro di boa. Oggi ha inizio il turno di ritorno della fase a gironi, con un menu calcistico che promette spettacolo. Fra i match clou Atalanta – Manchester United, di scena stasera alle 21 al Gewiss Stadium di Bergamo. La partita andrà in onda in diretta su Sky Sport Action e Sky Sport 4K.

Il grande calcio approda a Bergamo, dove la Dea è pronta a prendersi la rivincita contro i Red Devils inglesi. Ancora grande il rammarico per la rimonta subita ad Old Trafford nella gara di andata, con la squadra di Gasperini avanti al primo tempo per 2-0 e poi raggiunta e superata dal gol di Cristiano Ronaldo nel finale. «Per noi questa gara sarà fondamentale solo in caso di successo», ha dichiarato Gasperini alla vigilia. «Qualsiasi altro risultato farebbe restare le cose come sono». L’Atalanta infatti arriva all’impegno con lo United con 4 punti in classifica, gli stessi del Villareal e due in meno degli inglesi. A una lunghezza, con 3 punti, seguono gli svizzeri dello Young Boys.

Arbitro del match sarà lo sloveno Slavko Vlacic, assistito da Tomaž Klančnik e Andraž Kovačič, mentre i quarto uomo sarà il connazionale Matej Jug. Al Var invece siederanno i tedeschi Bastian Dankert e Christian Dingert. Vlacic non ha mai diretto l’Atalanta, ma ha incrociato il suo fischietto con le italiane in altre sei partite, quattro delle quali terminate in parità.

Atalanta – Manchester United, probabili formazioni di stasera 2 novembre 2021

Qui Atalanta, Koopmeiners e Ilicic dal 1’

Le prime buone notizie per Gasperini arrivano dall’infermeria. Il tecnico recupera infatti Palomino, che torna così in difesa accanto a Demiral e De Roon, davanti al portiere Musso. A centrocampo, nessuna novità rispetto all’undici che aveva debuttato a Old Trafford. Koopmeiners e Freuler in mediana con Zappacosta e Maehle sulle fasce, mentre Pasalic agirà sulla trequarti alle spalle di Ilicic e Zapata.

Qui Manchester United, coppia di stelle con Cavani e CR7

Se Gasperini dovrebbe confermare la squadra titolare dell’andata, Solskjaer dovrebbe optare per un cambio di modulo, passando al 3-4-1-2. Davanti a De Gea, inamovibile fra i pali, spazio al terzetto Bailly, Varane e McGuire, autore in Inghilterra del momentaneo 2-2. A centrocampo dovrebbe vedersi dal 1′ minuto Pogba al fianco di McTominay, supportati sulle fasce dall’energia di Shaw e Wan-Bissaka. Grande novità davanti, con Bruno Fernandes alle spalle della coppia esperta Cavani – Cristiano Ronaldo. Il portoghese, ex Juventus, ha celebrato il suo ritorno in Italia con un post su Instagram.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; De Roon, Demiral, Palomino; Zappacosta, Freuler, Koopmeiners, Maehle; Pasalic; Ilicic, Zapata. All.: Gasperini

MANCHESTER UNITED (3-4-1-2): De Gea; Bailly, Varane, Maguire; Wan-Bissaka, McTominay, Pogba, Shaw; Bruno Fernandes; Cavani, Cristiano Ronaldo. All.: Solskjaer