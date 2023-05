Champions, Europa e Conference League: Sky si aggiudica i diritti per il triennio 2024/2027

A due giorni dalla semifinale d’andata tra Milan e Inter, i tifosi delle formazioni italiane ricevono una notizia che attendevano con ansia. Per guardare le gare europee delle proprie squadre del cuore, nel triennio compreso tra il 2024 e il 2027, bisognerà essere abbonati a Sky. Il colosso dell’informazione, infatti, si è aggiudicata i diritti televisivi e per tutte le piattaforme di 185 delle 203 partite totali di Champions League, a cui se ne aggiungono 342 complessive tra Europa e Conference League. Le migliori gare di Champions del mercoledì resteranno su Prime Video, come poteva accadere anche il prossimo 10 maggio con il match delle milanesi, che alla fine sarà trasmesso in chiaro su Tv8. Tutto questo in attesa dei bandi per i diritti della Serie A.

Sky si aggiudica Champions, Europa e Conference League

Con la Champions League che dalla stagione 2024/2025 cambierà format, il numero di gare aumenta. Si giocherà 11 mesi su 12 e ci sarà il 47 per cento di partite in più rispetto al passato. Il numero di squadre, infatti, cambierà e nella fase finale saranno 36, non più 32. I match complessivamente saranno 527: 185 di Champions, playoff compresi, 189 di Europa League e 153 di Conference League. Rinnovato anche l’appuntamento con Diretta Gol, che garantisce la contemporaneità. E i diritti acquisiti da Sky riguardano anche la Uefa Europe Super Cup e la Uefa Super Cup, che cambieranno formato e di cui ancora si sa molto poco.

Andrea Duilio: «Siamo entusiasti»

L’amministratore delegato di Sky Italia, Andrea Duilio, ha annunciato la notizia esprimendo tutta la propria soddisfazione: «Siamo davvero entusiasti di continuare a essere il partner della Uefa e di offrire in esclusiva ai nostri abbonati i grandi match di queste importanti competizioni europee fino al 2027. È la conferma del nostro impegno a investire in contenuti di grande pregio per portare alle famiglie Sky un’offerta varia e di qualità, che unisce il cinema italiano e internazionale, l’intrattenimento, le serie tv e il grande sport alla migliore esperienza di visione possibile».