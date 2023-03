Champions League e Europa League, i sorteggi dei quarti di finale

Sorteggi Champions League, il tempo dell’attesa è (quasi) finito: sono rimaste in otto a contendersi il trofeo calcistico più ambito a livello europeo. Tra queste ci sono tre italiane, come non succedeva dalla stagione 2005/2006: Inter, Milan e e Napoli. Le altre sono Benfica, Bayern Monaco, Chelsea, Manchester City e i campioni in carica del Real Madrid. I sorteggi dei quarti di finale di Champions League sono in programma oggi, venerdì 17 marzo, a partire dalle 12 nella sede della Uefa a Nyon, in Svizzera: non sono previste teste di serie e da questo turno possono incontrarsi squadre dello stesso Paese. Un drammatico – sportivamente parlando – derby italiano è dunque possibile.

In una fase a eliminazione diretta di Champions League si è già verificato due volte, sempre tra Inter e Milan: in semifinale nel 2003 e nei quarti nel 2005. In entrambi i casi superarono il turno i rossoneri. Contestualmente al sorteggio per i quarti di finale, viene determinato il tabellone completo del torneo, con gli accoppiamenti delle semifinali e la squadra che giocherà formalmente in casa la finale, in programma il 10 giugno allo stadio Olimpico Ataturk di Istanbul. Le partite di andata dei quarti di finale si giocano martedì 11 e mercoledì 12 aprile, mentre il ritorno è in programma il 18 e 19 aprile.

Il sorteggio dell’Europa League: in gioco Juve e Roma

Alle 13 il sorteggio dei quarti di finale dell’Europa League. Anche in questo caso nessun paletto e sorteggio che determina il tabellone completo del torneo. Le italiane ancora in corsa sono Juventus e Roma, che negli ottavi hanno eliminato rispettivamente Friburgo e Real Sociedad. Le avversarie (c’è sempre la possibilità del derby) sono Bayer Leverkusen, Feyenoord, Manchester United, Siviglia, Sporting Lisbona, Union Saint Gilloise. Andata delle semifinali giovedì 13 aprile, ritorno una settimana dopo, il 20 aprile. La finale è in programma il 31 maggio alla Puskas Arena di Budapest: la squadra vincitrice si qualificherà di diritto alla prossima edizione della Champions League.

Il sorteggio della Conference League: è rimasta la Fiorentina

Alle 14 segue sempre a Nyon il sorteggio dei quarti della Conference League, torneo alla seconda edizione che vede in corsa – dopo l’eliminazione della Lazio – solo la Fiorentina. Le possibili avversarie dei viola sono Anderlecht, AZ Alkmaar, Basilea, Gent, Nizza, Lech Poznan, West Ham. I quarti sono in programma il 13 e il 20 aprile. Contestualmente la definizione delle semifinali e della formazione che il 7 giugno formalmente disputerà in casa la finalissima alla Fortuna Arena di Praga.