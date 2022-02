Chi è Noemi, la cantante che porta “Ti amo non lo so dire” al Festival di Sanremo 2022

Noemi, all’anagrafe Veronica Scopelliti, è un’apprezzata cantante italiana che ha ottenuto il successo grazie alla partecipazione al talent X-Factor. Nel 2022 è in gara alla 72esima edizione del Festival di Sanremo con il brano Ti amo non lo so dire.

Chi è Noemi: età e vero nome da piccola

Veronica Scopelliti, in arte Noemi, è nata a Roma il 25 gennaio del 1982. Oggi ha dunque 40 anni. La sua famiglia origini calabresi. Noemi ha scelto questo nome d’arte perché la madre, in origine, avrebbe voluto chiamarla proprio così, cambiando però poi idea. Dopo aver intrapreso gli studi in ambito cinematografico, si è dedicata alla musica.La cantante ha acquisito notorietà nel 2009, dopo aver partecipato al talento show X-Factor. Nel 2009 ha rilasciato il suo primo album: Sulla mia pelle, seguito da RossoNoemi che contiene il singolo Sono solo parole classificatosi al terzo posto al Festival di Sanremo del 2012. Nel 2014 è uscito Made in London e Noemi ha partecipato come coach a due edizioni di The Voice of Italy. Cuore d’artista lo ha pubblicato invece a febbraio del 2016, seguito dall’album, due anni dopo, La luna. Nel 2017 è entrata nel Guinnes dei Primati per aver eseguito il più alto numero di concerti in un giorno: 9 in 12 ore.

La vita privata della cantante

Noemi è legata dal 2008 a Gabriele Greco, con il quale la cantante è convolata a nozze il 20 luglio del 2018. Il musicista suona nella sua band come bassista, ma i due si erano conosciuti prima di iniziare il sodalizio artistico. In un’intervista del 2014 per Grazia, Noemi aveva rivelato di vivere a Londra con il marito, esattamente a West London. Attualmente, sembrerebbe che la coppia non abbia figli. Nella vita di Gabriele e Noemi c’è però un cane chiama Dutchess, dal quale la cantante non si separa mai.