Sciopero generale Cgil e Uil, il 16 dicembre: cosa sapere, le modalità, chi si ferma

Cgil e Uil preparano lo sciopero generale del prossimo 16 dicembre. L’obiettivo dei due sindacati, che hanno visto anche il distacco della Cisl, è protestare contro la manovra del governo Draghi. Lo slogan è «Insieme per la giustizia» e con quest’urlo di battaglia le sigle organizzano un’agitazione che durerà 8 ore e vede coinvolte cinque città in Italia. A Roma, punto centrale della manifestazione a livello nazionale, si uniscono Bari, Cagliari, Milano e Palermo.

Sciopero Generale: quando sarà

Lo sciopero generale sarà il prossimo 16 dicembre.

Sciopero generale: le modalità

Lo sciopero sarà di 8 ore e riguarderà tutta Italia. Le città coinvolte e che vedranno manifestazioni in piazza, invece, saranno 5: Roma, Milano, Bari, Cagliari e Palermo. A Roma l’appuntamento è alle ore 10 a Piazza del Popolo, a Milano alle 9 a Piazza Castello. Orario identico a quello romano per Bari, che si ritroverà alle 10 in Piazza Libertà mentre Cagliari e Palermo hanno scelto rispettivamente Piazza dei Centomila e Piazza Verdi, entrambe alle 9.30.

Sciopero generale: chi si ferma

A fermarsi saranno trasporti, poste e alcune sigle delle forze dell’ordine. Nel trasporto pubblico locale e in quello ferroviario ci saranno due fasce garantite di servizio, ognuno da tre ore, una al mattino e una al pomeriggio. Ogni società locale potrà scegliere le fasce orarie, sebbene Filt Cgil e UilTrasporti abbiano aderito allo sciopero generale dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 alla conclusione del servizio. A Roma, l’Atac ha comunicato che la manifestazione riguarderà l’intera rete e i collegamenti delle linee notturne, nelle stesse fasce orarie scelte dai sindacati. A Milano, invece, l’Atm ha informato che lo sciopero sulle linee coinvolte riguarderà la fascia 8.45 – 15 e quella dalle 18 al termine del servizio. Trenitalia, invece, ha parlato di servizi regionali essenziali previsti solo dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Ma sul portale ufficiale dell’azienda, si sottolinea come lo sciopero possa comportare modifiche al servizio anche prima dopo la conclusione della manifestazione. Si parla dalla mezzanotte alle 21 di giovedì 16 dicembre. Chi non si fermerà è Trenord, in stato d’agitazione dalle 3 di oggi, martedì 14 dicembre, e fino alle 2 di mercoledì 15 dicembre. Per quanto riguarda i voli, è stato pubblicato dall’Enac l’elenco dei voli garantiti. Per quanto riguarda le poste italiane, invece, saranno garantiti soltanto i servizi essenziali. Silp Cgil e Uil Polizia hanno comunicato che in piazza ci saranno gli agenti liberi dal servizio che potranno così partecipare. A loro fianco anche Usip, Usic, Usif e Uilpa. Infine ci saranno anche i pensionati iscritti a Uilp, Unione italiana lavoratori pensionati.

Sciopero generale: chi non si ferma

Alcune categorie non si fermeranno. L’intervento del Garante ha fatto sì che alcuni settori e alcune aziende fossero esonerati dallo sciopero generale. Il dialogo tra l’ente e i sindacati ha fatto sì che si scegliesse di escludere interamente igiene ambiente e scuola, a causa delle recenti manifestazioni a cui i due settori hanno già partecipato. Alle due categorie si aggiungono la sportelleria postale per i servizi essenziali e la sanità, pubblica e privata, Rsa comprese. In quest’ultimo caso è stato decisivo il Covid. Sono stati gli stessi sindacati a scegliere di «salvaguardare il diritto prioritario alla salute dei cittadini in questa fase di emergenza pandemica». Inoltre, non parteciperanno allo sciopero generale, sempre a causa di altre agitazioni già annunciate in date vicine al 16 dicembre, cooperative di stenografisti dei tribunali, vigilanza privata, molte aziende di trasporto pubblico, alcune di trasporto aereo e di personale addetto ai servizi portuali.

Sciopero generale: perché e cosa chiedono i sindacati

«La legge di bilancio e i provvedimenti messi in campo non danno risposte sufficienti. Vogliamo dei cambiamenti concreti per le lavoratrici e i lavoratori, i pensionati e le pensionate e per rafforzare la coesione sociale e territoriale», spiegano i sindacati. E nel manifesto, i punti riguardano il contrasto alla precarietà, la garanzia di occupazione stabile per giovani e donne, interventi fiscali equi per redditi bassi e medi, lotta all’evasione fiscale, la riforma delle pensioni, soluzioni alle industrie e fondi per sanità e scuole. Infine, un altro punto centrale riguarda la riduzione del gap tra nord e sud.