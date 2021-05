Europa, Europa

Il video shock postato su twitter da Carola Rackete racconta la reazione violenta della polizia spagnola verso i migranti che in questi giorni provano ad attraversare il confine tra il Marocco e Ceuta, enclave iberica in Africa. Le immagini della locale Faro Tv inquadrano i militari mentre armati di manganello gettano letteralmente in mare decine di persone accalcate alle frontiere. Il nostro stile di vita”, scrive l’attivista tedesca, “nell’Ue significa confrontarsi con scene come questa, e molte altre molto peggiori, passate e presenti”.

Our “way of life” in the EU means scenes like this – and many others far worse – past and present.

It’s not the EU I want to live in. https://t.co/IHvkXs9vj2

— Carola Rackete (@CaroRackete) May 20, 2021