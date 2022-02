Cetto c’è, senzadubbiamente su Canale 5: trama, cast e curiosità sul film

Antonio Albanese torna nei panni di Cetto La Qualunque per una commedia irriverente e spassosa. Stasera 3 febbraio, alle 21,40 su Canale 5, arriva in prima visione Cetto c’è, senzadubbiamente, film del 2019 di Giulio Manfredonia. Nel cast anche Caterina Shulha e Nicola Raganese. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play e on demand su Infinity.

Cetto c’è, senzadubbiamente: trama e cast del film stasera 3 febbraio 2022 su Canale 5

Protagonista del film è Cetto la Qualunque che, dopo le precedenti esperienze politiche, ha deciso di lasciare l’Italia per rifarsi una vita in Germania. Qui vive con la bellissima moglie Petra (Caterina Shulha) e la figlia, oltre al fido Pino (Nicola Raganese). Un giorno però, mentre si trova a cena con i suoceri, riceve una triste notizia: sua zia Annunziata (Aurora Quattrocchi) è in punto di morte. Decide così di ritornare nel suo paese d’origine, Marina di Sopra, per darle un ultimo saluto ma la donna, sul capezzale, gli rivela le sue vere origini. Cetto è figlio del principe Buffo di Calabria, pertanto ha sangue reale.

Inizialmente basito, cerca conferme dalla prima moglie Carmen (Lorenza Indovina), che nel frattempo ha preso i voti in convento e non vuole più saperne di lui. Intanto si scontra con il figlio Melo (Davide Giordano), sindaco del paese che ha introdotto diverse novità di stampo ecologico. Cetto si sente così un pesce fuor d’acqua, tradito dalla sua stessa famiglia, e trova conforto solo nel nuovo impegno politico. Grazie all’influenza dell’avvocato Venanzio (Gianfelice Imparato), accetta le sue nobili origini e organizza un progetto ambizioso: ricreare il regno borbonico delle due Sicilie. La democrazia ha infatti fallito in Italia, è tempo di tornare alla monarchia.

Cetto c’è, senzadubbiamente, le curiosità sul film stasera 3 febbraio 2022 su Canale 5

Sequel di Qualunquemente e Tutto tutto, niente niente, Cetto c’è, senzadubbiamente è stato presentato come il capitolo conclusivo della Trilogia du Pilu. Al centro della narrazione c’è Cetto La Qualunque, imprenditore e politico calabrese corrotto interpretato da Antonio Albanese. La nascita del personaggio non è però legata al cinema, ma è antecedente. La prima apparizione del volgare politico risale al 2003 grazie ai programmi Mai dire Domenica e Mai dire Lunedì: qui Cetto, oltre alla politica e alle continue filippiche contro l’avversario Giovanni de Santis, mette in mostra anche la grande passione per la squadra di calcio della Reggina.

Cetto c’è senzadubbiamente vanta la colonna sonora di Gué Pequeno, autore del brano Io sono il re che ha accompagnato il trailer e i titoli di coda del progetto. Il film, uscito in sala il 21 novembre 2019, ha incassato poco meno di 5 milioni di euro, piazzandosi ben lontano rispetto ai due prequel. Tutto tutto, niente niente ne aveva guadagnati 8, mentre molto meglio era andata al capostipite della trilogia, Qualunquemente, in grado di totalizzare oltre 15 migliori al botteghino e tre nomination ai David di Donatello, tra cui quella per Antonio Albanese come “Miglior attore protagonista”.