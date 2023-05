Cetto per Trump, Muroni e Merlino si danno ai convegni, la lunga eredità di Zingaretti: le pillole del 25 maggio

«Caro De Santis, si attia un ti piacia rù pilu sunnu cazzi toi», gridava Cetto Laqualunque, il personaggio creato da Antonio Albanese. Contro quel De Santis c’era sempre una battaglia elettorale condotta con tutti i mezzi, a cominciare da quelli scorretti: e ora che Ron DeSantis, il governatore della Florida, si candida come repubblicano per conquistare la Casa Bianca, sarà inevitabile riportare in auge gli spezzoni di Qualunquemente, il film girato da Giulio Manfredonia nel 2011. Magari saranno più utili a Donald Trump che a Joe Biden. E quando sarà noto il vincitore, a elezioni compiute, se DeSantis conquisterà la presidenza non potrà mancare una proiezione del film con Albanese a Villa Taverna…

La verde Muroni si ricicla

Che fine ha fatto l’ex parlamentare verde Rossella Muroni? Si è riciclata. Oggi, giovedì 25 maggio, a Roma, nello scenario della Domus San Sebastiano, nell’area archeologica dell’Appia Antica, Muroni, già presidente di Legambiente, modererà un dibattito con i rappresentanti di alcune grandi società, multinazionali, sul tema “I grandi cambiamenti cominciano da piccolo alberi. Le aziende protagoniste di Mosaico Verde mettono radici per il futuro”. Quali sono? Ikea, Bestway, Ichnusa e Promotica, innanzitutto. Poi seguiranno PepsiCo, Cpl Concordia, Nespresso, Fastweb, Barilla, Sky, Estra, P&G. Si tratta, raccontano gli organizzatori, di «aziende che hanno scelto di reinvestire i propri utili in progetti di forestazione e tutela ambientale», e quello di oggi è «un evento dedicato per raccontare i progetti realizzati e condividere insieme nuove prospettive per il benessere ambientale e sociale del nostro Paese». E viene da chiedere: i verdi esisterebbero senza il Capitalismo?

L’energia di Myrta Merlino

Cosa fa di pomeriggio Myrta Merlino, dopo aver condotto in tarda mattinata la sua trasmissione su La7? Modera convegni. Ecco così che oggi, in un palazzo caro a Santa Romana Chiesa, quello della Pontificia Università Gregoriana, nella romana piazza della Pilotta, senza nemmeno munirsi di un velo nero ci sarà Myrta a condurre la plenaria del manifesto intitolato “Insieme per contrastare la povertà energetica”. Saranno presenti il numero uno del Banco dell’Energia Marco Patuano, l’ad di Edison Nicola Monti, l’ad di Eni Plenitude Stefano Goberti, il direttore Enel Italia Nicola Lanzetta, il presidente di Elettricità Futura Agostino Re Rebaudengo, i politici Maria Teresa Bellucci, Lucia Albano e Walter Rizzetto. Quanta energia per Myrta…

Cuperlo e il mal di testa

Sabato 27 maggio si celebra la Giornata Nazionale del Mal Di Testa promossa dalla Società Italiana di Neurologia e dalla Società Italiana per lo Studio delle Cefalee, per sensibilizzare la popolazione su questa patologia che, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, colpisce una persona su due con episodi che si verificano almeno una volta l’anno. Nel Pd c’è chi dice che l’emicrania si presenta ogni volta che parla Gianni Cuperlo.

La lunga eredità di Zingaretti

Ora c’è il destro Francesco Rocca alla Regione Lazio, ma l’eredità del sinistro Nicola Zingaretti sarà ancora lunga. Un esempio? Oggi, giovedì, nella sala Quattro Fontane di Roma va in scena “Emozioni in movimento, in viaggio tra sentimenti e cinema”. Saluti iniziali della coordinatrice del progetto regionale, Giovanna Pugliese, che nel Pd tutti ricordano che in passato è stata moglie di Pietro Folena. E chi conduce? Roberta Serdoz, giornalista Rai, ed ex sposa di Piero Marrazzo, uno che della Regione Lazio è stato presidente.