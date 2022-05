Cessione Milan: RedBird supera Investcorp, firma a un passo

Giorni cruciali per il destino del Milan. A poche ore dalla gara di Reggio Emilia contro il Sassuolo, che potrebbe significare la vittoria dello scudetto per i rossoneri, i tifosi si interrogano sulla cessione societaria. Nelle scorse settimane era stato Investcorp, un fondo del Bahrain, a mostrare interesse per l’acquisto della società, salvo poi cadere tutto in un rumoroso silenzio, fatto di trattative serrate, cifre e indiscrezioni. Adesso, a due giorni dal match clou, arriva un’altra notizia che ha spiazzato i milanisti: la società d’investimento americano RedBird Capital Partners sembra aver superato il sorpasso su Investcorp ed essere a un passo dalla chiusura di una trattativa fin qui tenuta segreta.

Da Investcorp a RedBird: Milan a un passo dalla cessione

Secondo quanto rivelato da Gazzetta dello Sport, la trattiva si baserebbe su tre principali fattori. Il sorpasso di RedBird ai danni di Investcorp è stato possibile innanzitutto grazie a un’offerta rialzata da 1 a 1,3 miliardi di euro. Poi, in base a quanto filtra dall’ambiente rossonero, sembra che RedBird abbia dimostrato una struttura finanziaria più convincente rispetto al fondo del Bahrein. E qui il terzo punto, relativo a una trattativa con Investcorp congelata dall’attuale proprietario del club, il Fondo Elliott, che nonostante l’offerta da 1,18 miliardi di euro ricevuta già qualche settimana fa ha deciso di ragionare sulle modalità di chiusura dell’operazione.

Elliott socio di minoranza se RedBird acquista il Milan

E non è finita. Un altro fattore determinante in questa lunga trattativa che ormai sembra agli sgoccioli è rappresentato proprio dal futuro ruolo del fondo Elliott. La società del CEO Paul Singer resterebbe all’interno del Milan, come azionista di minoranza, se dovesse essere RedBird ad acquistare i rossoneri. Una scelta di continuità aziendale che permetterebbe agli americani di poter gestire ancora la vicenda stadio, con un progetto già lanciato negli ultimi anni. Dopo la gara di domenica, nella speranza di festeggiare il primo scudetto del Fondo Elliott, potrebbe arrivare la firma del contratto preliminare. RedBird lavora nel mondo dello sport e dei servizi finanziari, gestendo 6 miliardi di dollari. Con il suo ingresso e con la permanenza degli attuali proprietari, potrebbe restare intatto anche l’assetto societario che ha portato il Milan a un passo dal tricolore.