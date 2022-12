Cesena, uomo di 76 anni trovato morto: era avvolto nelle luci di Natale

Bruttissimo ritrovamento in un’abitazione di Cesena: un uomo è stato trovato senza vita nella sua casa, avvolto nelle luci natalizie. Si tratta di una persona anziana di 76 anni e a ritrovare il suo cadavere è stata una vicina di casa che era andata a trovarlo perché non lo vedeva da giorni.

Il ritrovamento dell’uomo senza vita a Cesena

Un uomo di 76 anni è stato trovato morto all’interno della sua abitazione di viale Marconi, nella città di Cesena. Il ritrovamento shock del corpo dell’anziano è avvenuto nella giornata di ieri, mercoledì 14 dicembre: il corpo senza vita era senza vestiti e bloccato nelle luci natalizie. L’anziano era un ex idraulico in pensione, l’allarme è stato dato da alcuni vicini di casa, preoccupati perché non avevano sue notizie da alcuni giorni.

Sul luogo sono arrivati i soccorsi che hanno trovato uno scenario macabro con il 76enne disteso sul pavimento della casa avvolto nei led di Natale. Oltre ai soccorritori sono arrivati gli agenti del Commissariato di Polizia di Cesena, la Polizia scientifica sia da Cesena che da Bologna, il procuratore capo e il sostituto procuratore della Procura e il medico legale.

Le cause del decesso

Gli investigatori hanno potuto escludere la morte violenta per mano di esterni. L’ipotesi più credibile è che il 76enne ha subito una scossa elettrica causata dalle luci natalizie che lo ha fatto cadere sul pavimento e gli ha provocato un arresto cardiaco fatale. La caduta ha portato all’anziano la rottura di una gamba. Gli investigatori escludono una morte violenta. Il dirigente del Commissariato di Polizia di Cesena ha fatto arrivare anche il personale Enel, per analizzare la casa del 76enne e gli esami hanno rilevato che la casa non era dotata di apparecchio salvavita.

L’ipotesi più plausibile è proprio che l’anziano stesse addobbando la casa quando ha subito una scossa elettrica, conseguenza che ha portato alla rovinosa caduta ed infine all’infarto. La Procura ha disposto sul cadavere del 76enne l’autopsia per chiarire ogni dubbio.