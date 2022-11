Cesena, bimbo di 7 anni investito e ucciso da un autobus mentre era in bici

A Cesena si è consumata una tragedia. Un bambino di 7 anni è caduto mentre era in bici con il padre ed è stato investito e ucciso. La tragedia si è verificata intorno alle ore 17:30 lungo la via Cervese.

La ricostruzione dell’incidente di Cesena nel quale un bimbo ha perso la vita

Secondo una prima ricostruzione, l’incidente di Cesena che è costato la vita a un piccolo di 7 anni sarebbe agghiacciante. A quanto pare, il piccolo era seduto sul seggiolino posteriore della bici condotta dal padre, impegnato nel pedalare verso Villa Chiaviche, sulla pista ciclabile. Insieme ai due c’era anche il fratello maggiore, su una bici al loro lato. Non è ancora chiara la dinamica, ma improvvisamente sembra che il piccolo sia caduto dal sediolino e sia precipitato in strada.

In quel momento, sulla carreggiata transitava un autobus di linea che ha visto il piccolo ma non è riuscito a evitare l’impatto con il bambino. Non c’è stato nulla da fare, gli operatori precipitatosi sul posto non hanno potuto fare altro che determinare il decesso del piccolo. Il resto della famiglia invece, è stata trasportata in ospedale in evidente stato di shock.

Il comunicato dell’azienda di trasporti sulla tragedia

L’azienda del trasporto pubblico che opera a Cesena ha voluto condividere un comunicato in merito alla tragedia che ha visto il piccolo di 7 anni perdere la vita. A questo riguardo, nel comunicato si legge: «Tutta Start Romagna è scossa per la tragedia avvenuta nella frazione di S.Egidio e che ha visto coinvolto un proprio bus. La morte di un bambino acuisce ulteriormente il sentimento di dolore. Siamo vicini alla famiglia, a cui l’Azienda formula le proprie condoglianze. Allo stesso modo, Start Romagna esprime vicinanza all’autista in servizio sul mezzo coinvolto».

Anche il conducente del mezzo è in stato di shock perché non è riuscito a evitare il piccolo.