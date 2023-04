«Cesare Cremonini insieme ad una giornalista Rai»: chi è la fidanzata del cantante?

Secondo il settimanale Chi, dopo la fine della storia d’amore con Martina Maggiore Cesare Cremonini avrebbe ritrovato l’amore. Nel suo cuore sarebbe arrivata una nuova donna, «una delle più quotate e affascinanti giornaliste della Rai» secondo quanto riportato dal settimanale.

Cesare Cremonini ha una nuova fidanzata?

La notizia trova spazio nel numero del giornale diretto da Alfonso Signorini in edicola questa settimana, che nelle sue pillole fornisce questa inaspettata anticipazione. Secondo la rivista ci sarebbe una presunta relazione appena nata tra il cantautore e un’affascinante giornalista della Rai di cui non si conosce il nome ma che sembrerebbe aver rapito il cuore di Cremonini. «Per il momento la storia d’amore, appena nata, viene tenuta dai protagonisti sotto il più stretto riserbo» rende noto il settimanale. Da parte degli interessati non sono emerse altre indiscrezioni.

Le precedenti relazioni del cantante

Qualche mese fa il cantante si era lasciato con Martina Maggiore dopo una relazione di tre anni – rumors sostengono per un presunto tradimento da parte dell’artista. La stessa donna aveva così dichiarato dopo la rottura: «Lo amerò per sempre, ma mi ha ferita troppo», lasciando intendere che la fine della loro storia d’amore fosse avvenuta per un oltraggio ricevuto.

Prima di lei, è stato legato a diverse donne del mondo dello spettacolo. Dal 2009 al 2011 è infatti stato fidanzato con la collega Malika Ayane. Secondo una serie di indiscrezioni, avrebbe poi avuto un breve flirt con Francesca Brambilla, la splendida “Bona Sorte” di Avanti un altro, mentre resta mai confermato il legame che il cantautore avrebbe vissuto in gran segreto con l’ex velina Ludovica Frasca. Al momento questa nuova fiamma resta avvolta dal mistero: non resta altro che aspettare che il nome della nota giornalista, se le indiscrezioni fossero confermate, venga fuori.