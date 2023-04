Cesare Cremonini, sarebbe Giorgia Cardinaletti la nuova fidanzata

Il settimanale Chi lancia la nuova bomba: la fidanzata del cantante Cesare Cremonini sarebbe Giorgia Cardinaletti, volto del Tg1.

L’indiscrezione lanciata da Chi sulla nuova fidanzata di Cesare Cremonini

La notizia della nuova fidanzata di Cesare Cremonini sarebbe stata lanciata da Chi ma indiscrezioni al riguardo circolavano già da qualche tempo. Infatti, si vociferava che il cantante si stesse frequentando con una nota giornalista Rai. Ora il settimanale di gossip, nel numero in edicola da domani 19 aprile, sembra aver fatto luce sul mistero: si tratta di Giorgia Cardinaletti, conduttrice del telegiornale di Rai 1. Nella fattispecie, sul settimanale si legge: «La musica d’autore italiana va a braccetto con il giornalismo politico. Come anticipato due settimane fa da ‘Chi’ il cantante Cesare Cremonini ha stretto un’amicizia più che affettuosa con una giornalista di punta della Rai. Ora è in grado di rivelare il nome della nuova fiamma del popolare cantautore. Si tratta di Giorgia Cardinaletti, 35 anni, conduttrice del Tg1 delle 20, esperta di cronaca e di politica, votata telegiornalista dell’anno nel 2019».

Il primo incontro tra i due

Il settimanale Chi ha continuato a offrire dettagli sulla relazione tra Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti. Nel dettaglio, il magazine aggiunge: «L’incontro ‘galeotto’ tra i due sarebbe avvenuto a settembre, quando la conduttrice del Tg1 aveva ospitato in studio Cremonini per presentare ‘Stella di mare’, singolo cantato con Lucio Dalla. Per ringraziarla in cantante l’aveva poi invitata al suo concerto a novembre». Da lì in poi, i due si sarebbero frequentati sempre di più. Cremonini avrebbe quindi trovato il suo nuovo amore dopo le relazioni in passato avute con la cantante Malika Ayane e la 25enne Martina Margaret Maggiore. Ora che la relazione con la Cardinaletti non sembra essere più un mistero, chissà se i due pubblicheranno sui propri profili social la conferma ufficiale del loro amore, magari postando foto o contenuti insieme.