Cesare Cremonini a San Siro: il concerto, la fidanzata, il padre e le canzoni più famose

San Siro sold out e in delirio per Cesare Cremonini. “Sono nato per fare gli stadi. Non a caso ho il tatuaggio di Freddie Mercury“, ha detto – e dimostrato – il cantante. Oltre cinquantacinquemila persone, infatti, hanno cantato con lui per due ore e mezza. Ecco com’è andato il concerto del musicista e cosa sappiamo della sua vita privata.

Cesare Cremonini fa ‘esplodere’ San Siro

È iniziato così il tour di Cesare Cremonini: con un trionfo assoluto nello stadio di San Siro di Milano. Sold out e cinquantacinquemila persone che cantano per due ore e mezza insieme al musicista una scaletta che include pezzi nuovi e del passato. Da vero performer, con una giacca di paillettes e un’apparizione spettacolare su una pedana mobile, Cremonini ha fatto impazzire il pubblico con le note di La ragazza del futuro, Qualcosa di grande e Un giorno migliore. Ha anche cantato 50 special e le sue ballate indimenticabili.

Chi è la fidanzata del cantante?

Cesare Cremonini ha finora fatto coppia con Martina Maggiore. Tuttavia, da qualche giorno circola il gossip secondo cui i due si sarebbero lasciati. A lanciare per primo l’indiscrezione è stato il settimanale OGGI che ha parlato di profonda crisi per la coppia che sarebbe dunque arrivata a dirsi addio. Nonostante tutto, potrebbe anche solo trattarsi di un momento di crisi passeggera. Cesare e Martina, 25enne originaria di Rimini che studia a Bologna, si sono messi insieme nel 2019, trascorrendo tutto il periodo del lockdown del marzo 2020 fianco a fianco.

Il padre di Cesare Cremonini

Il padre di Cesare Cremonini si chiamava Giovanni ed era un medico di base e nutrizionista. Si è spento all’età di 94 anni il 16 settembre 2019, dopo aver dedicato la sua vita agli altri. Nato a Sant’Agata Bolognese il 10 ottobre del 1924, è stato dottore di famiglia, a San Lazzaro di Savena, dai primi anni Cinquanta fino alla pensione. Una lunga carriera dedicata ai suoi pazienti, con una dedizione che tutta la città gli ha sempre riconosciuto. Fu Marco Macciantelli, ex sindaco di San Lazzaro, a conferirgli una targa per l’impegno a favore della comunità locale in vista del suo novantesimo genetliaco. Ed è stata Isabella Conti, attuale primo cittadino, due anni fa, a volergli dedicare e intitolare la sala principale della Casa della Salute di San Lazzaro.