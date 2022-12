Cesare Bocci: età, moglie, figlia e film dell’attore italiano

Cesare Bocci è un attore italiano noto al grande pubblico per le numerose interpretazioni in film e fiction. Dal Commissario Montalbano a Un posto al sole, sono molte le produzioni che lo hanno visto protagonista. Vediamo qual è la sua età e chi sono sua moglie e sua figlia.

Cesare Bocci: età e film

Il suo debutto avviene in teatro quando, nel 1982, fonda insieme ad altri cinque giovani attori la Compagnia della Rancia di Tolentino in cui resta per otto anni. Si trasferisce poi a Roma, dove continuerà a fare teatro e approderà in televisione e al cinema. Nel 1990 la sua prima pellicola, L’aria serena dell’ovest, per la regia di Silvio Soldini. Nello stesso anno entra in televisione con la prima sit-com girata in Italia, Zanzibar, in cui interpretava Benny. Ma è Il Commissario Montalbano a renderlo popolare con il suo personaggio, Mimì Augello.

Negli anni alterna sempre teatro, cinema e televisione dove lo si vede impegnato non solo in serie e fiction ma anche in veste di conduttore – fra le diverse trasmissioni ricordiamo, su Rai 3, Il giallo e il nero. Citare una ad una le interpretazioni di Cesare Bocci sarebbe arduo. Sono infatti tanti i film del grande schermo dove ha lavorato con Soldini, Risi, Damiani e Parenti così come sono numerosissimi i lavori in tv: Elisa di Rivombrosa, Io e mamma, Una grande famiglia, Un posto al sole, Il bello delle donne, Imma Tataranni e Una scomoda eredità (insieme ad Euridice Axen e Mariangela D’Abbraccio, tra gli altri).

Cesare Bocci: moglie e figlia

Nel 2018 ha partecipato a Ballando con le Stelle in coppia con Alessandra Tripoli ed è arrivato al primo posto. Durante una puntata, ha emozionato il pubblico esibendosi in un valzer con la moglie Daniela Spada, conosciuta nel 1993 e con la quale ha avuto una figlia, Mia. Nel 2000, la donna fu colpita da un ictus e da un’embolia pochi giorni dopo il parto. Oggi, dopo aver superato prove difficili, si dedica alla sua scuola di cucina.