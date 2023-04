Cesare Battisti, stasera su Rai3 la docufiction Caccia all’uomo

Una latitanza lunga 37 anni e infine l’arresto dell’Interpol. La vita dell’ex terrorista italiano Cesare Battisti sarà al centro della docufiction Caccia all’uomo – Cesare Battisti una vita in fuga, in prima visione stasera 1 aprile alle 21.45 su Rai3. Coproduzione Indigo Storie e Rai Fiction, presenterà video e documenti inediti cui si aggiungeranno le testimonianze di giornalisti e protagonisti di quegli anni. Senza dimenticare i parenti delle vittime, che racconteranno la loro esperienza e la gioia all’annuncio dell’arresto. Visione disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Caccia all’uomo – Cesare Battisti una vita in fuga, le anticipazioni di stasera 1 aprile 2023 su Rai3

Diretta dal regista Graziano Conversano, la docufiction ricostruirà la vicenda di Cesare Battisti focalizzandosi sulle tappe principali. Nei 37 anni di latitanza dell’ex terrorista, si è sviluppata fra Italia e Sud America una lunga operazione internazionale con intercettazioni, pedinamenti e polemiche. Battisti ha sempre trovato il modo di sottrarsi alla giustizia fino al 12 gennaio 2019, quando venne arrestato a Santa Cruz de la Sierra da una squadra dell’Interpol formata da agenti italiani e boliviani. L’ex terrorista era in fuga dal 13 dicembre 2018, quando la Corte Suprema del Brasile, dove viveva dal 2004, aveva ordinato il suo arresto in vista di una possibile estradizione in Italia. Nella docufiction Caccia all’uomo, gli investigatori racconteranno le mosse per arrivare a lui e i mezzi utilizzati, ma anche le emozioni di chi compie il proprio mestiere nell’ombra. Parleranno, fra gli altri, Giuseppe Codispoti, Emilio Russo, Eugenio Spina e Cristiana Villa.

Non solo agenti e investigatori, ma anche giornalisti e testimoni oculari della vicenda avranno modo di raccontare la loro esperienza. Caccia all’uomo si avvarrà dei contributi di Giovanni Bianconi e Carlo Bonini che raccontarono le vicende per i media, ma anche dello storico Alessandro Giacone. Spazio inoltre per le parole di Michele Valsenise, ambasciatore italiano in Brasile fra 2004 e 2009. Non mancheranno nemmeno le sensazioni e i commenti dei parenti di chi trovò la morte per mano o per ordine di Cesare Battisti. Nel docu interverranno Maurizio Campagna, fratello di Andrea, giovane agente della Digos freddato proprio con cinque colpi di pistola da Battisti, e Alberto Torregiani, figlio del gioielliere Pierluigi ucciso poiché ritenuto «giustiziere dei proletari». Infine, parlerà anche l’ex terrorista Arrigo Cavallina, fondatore dei Proletari Armati per il Comunismo. A corredo della narrazione, ci saranno immagini esclusive dall’archivio delle forze dell’ordine.