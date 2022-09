Cesare Battisti, declassificato il regime carcerario: ora è un detenuto comune

Il regime di carcerazione di Cesare Battisti, ex terrorista arrestato nel 2019 in Bolivia dopo anni di ricerche, è stato declassificato. Dall’alta sicurezza è passato a essere un detenuto comune nel carcere di Ferrara, dove si trova da oltre un anno. E così Battisti è passato dal vivere in semi-isolamento allo stare con gli altri, come lui stesso aveva più volte chiesto ai magistrati. L’ex terrorista potrebbe anche essere trasferito a Parma, ma non mancano le polemiche. Fratelli d’Italia passa all’attacco e parla di «aberrazione» e «vergogna». Pronta un’interrogazione parlamentare.

Cesare Battisti ora è un detenuto comune

L’ex terrorista, che per anni ha vissuto in latitanza ed è stato arrestato soltanto nel gennaio di tre anni fa, in Bolivia, aveva più volte espresso la volontà di «scontare la pena positivamente e costruttivamente». In tal senso i magistrati gli hanno dato ragione, declassificando il regime di carcerazione: ora è un detenuto comune. Il legale dell’ex leader dei Pac, Davide Steccanella, spiega: «Quella di prima era una decisione sbagliata. L’ultimo reato commesso da Cesare Battisti risale al 1979, non c’è nessun pericolo di un ritorno al terrorismo e declassificare il suo regime carcerario è la scelta corretta che nulla cambia rispetto alla pena che deve scontare e che non costituisce nessuna offesa alle vittime. E’ una decisione interna al Dap e che non va strumentalizzata politicamente».

L’attacco di Fratelli d’Italia: «Una vergogna»

La decisione ha immediatamente generato le reazioni di alcuni partiti. Il responsabile giustizia di Fratelli d’Italia, Andrea Delmastro Delle Vedove, è passato all’attacco: «Ultimo soccorso al terrorismo rosso. Il terrorista passerebbe dal regime ad alta sicurezza a quello comune, vedendo così la prospettiva di ottenere futuri benefici. Una aberrazione! Dopo anni di latitanza e di fuga dalle sue responsabilità penali, appena assaggiato il regime carcerario italiano il criminale terrorista ottiene la declassificazione a detenuto comune. Una vergogna». Il deputato Galeazzi Bignami annuncia invece un’interrogazione parlamentare: «Battisti è e deve rimanere a Ferrara in regime di alta sicurezza come spetta ai terroristi come lui. Il suo trasferimento in regime comune a Parma va bloccato come la declassificazione del suo regime detentivo».