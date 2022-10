Cesare Battisti indagato per oltraggio ad un agente: «Non sa chi sono io»

L’ergastolano Cesare Battisti, ex terrorista dei Pac, è ora indagato per oltraggio ad un agente. Nel carcere di Rossano, nel quale il 67enne era detenuto fino al 2021, avrebbe minacciato un viceispettore della Polizia penitenziaria. Vedendo che la sua corrispondenza veniva trattenuta, il criminale avrebbe detto: «Ispettore, lei non sa chi sono io!».

Cesare Battisti indagato per aver minacciato un viceispettore della Polizia penitenziaria

L’episodio risale al 15 settembre 2020. Allora, nel carcere di Rossano dove Cesare Battisti era detenuto, l’ergastolano avrebbe minacciato un viceispettore della Polizia Penitenziaria. Questi, come ordinato dalla magistratura, avrebbe trattenuto della corrispondenza di Battisti, per inviarla al giudice di sorveglianza per le opportune valutazioni circa i contenuti. Il gesto non sarebbe stato gradito all’ex terrorista dei Pac, che dunque avrebbe urlato: «Ispettore lei non sa chi sono io. Lei ha commesso un abuso, la denuncio, non mi deve bloccare questa lettera, non ha il diritto, lei non è nessuno!».

A quel punto avrebbe strappato la lettera dalle mani del viceispettore, riducendola in pezzi e buttandone i frammenti addosso al poliziotto, per poi continuare. «Lo Stato sta facendo un abuso. Questa stelletta che ha sul petto lei l’ha presa commettendo questo tipo di abusi nei confronti dei poveracci che sono qui detenuti». Quindi la rivendicazione: «Io non sono come loro, vedrà cosa succede, di cosa sono capace. Tanto so che non fate partire la denuncia, ho capito che carcere è questo!…». Poi ha continuato con parolacce: «Avete rotto il cazzo, cialtroni, malfattori. Ispettore sei un pagliaccio, devi andare al circo. Ispettore lei non mi dice che devo stare zitto, io parlo quando voglio».

La denuncia all’ergastolano

Per le frasi considerate lesive dalla procura di Castrovillari, adesso l’ergastolano deve comparire davanti al Tribunale penale competente. Dovrà rispondere di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Nel 2021 l’ex terrorista dei Pac ha ottenuto il trasferimento dal carcere di Rossano a quello di Firenze, a causa di condizioni di potenziale rischio per la sua sicurezza.