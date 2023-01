CES 2023, dalle auto alla telefonia: cosa aspettarsi alla fiera di Las Vegas

Tutto pronto per il CES 2023. Da domani 5 gennaio a domenica 8, Las Vegas ospiterà il Consumer Electronic Show, il più grande evento al mondo per la tecnologia. Quasi 200 mila metri di spazio espositivo, in cui circa 3600 aziende – 51 saranno start-up italiane – mostreranno le novità in arrivo nei prossimi 12 mesi. Presenti tutti i settori, dall’automotive alla domotica, passando per gaming, telefonia e ogni genere di dispositivo smart. Ecco una guida con gli annunci più interessanti.

CES 2023, cosa aspettarsi alla fiera hi-tech di Las Vegas

Automotive, dalla ID.7 Volkswagen alle novità Audi e Stellantis

Fra i settori più promettenti del CES 2023 c’è indubbiamente l’automotive. Le case automobilistiche di tutto il mondo presenteranno infatti grandi novità in termini di nuovi veicoli o tecnologie all’interno o all’esterno delle vetture. Per quanto riguarda l’Italia, Stellantis dovrebbe presentare a Las Vegas due concept. Il primo sarà una versione totalmente elettrica del RAM 1500, pick-up che intende sfidare il dominio americano di Ford e General Motors. Questi ultimi due presenteranno invece la F150 Lighting e il nuovo Silverado, veicoli anch’essi full electric. Il secondo concept di Stellantis sarà il Peugeot Inception, prototipo a zero emissioni che promette di rivoluzionare la guida. Atteso poi per domani 5 gennaio il discorso del Ceo Carlos Tavares. Il marchio Jeep sarà presente con la gamma 4xe, che punta a modelli totalmente elettrici entro il 2025.

The future of automotive is unlike anything you’ve seen before.#PeugeotInceptionConcept Coming Jan 5th to @CES Las Vegas pic.twitter.com/M1BEDyG6Q8 — Peugeot (@Peugeot) December 15, 2022

Grande attesa per Volkswagen, che al CES 2023 presenterà la nuova ID.7. Da molti considerata vera erede della Passat, affiancherà gli altri modelli della gamma elettrica della casa tedesca. Ancora non disponibili i dati tecnici, ma i rumors parlano di 700 chilometri di autonomia, climatizzatore smart in grado di attivarsi non appena il guidatore si avvicina all’auto per fargli trovare un ambiente sempre ideale. Fra le curiosità anche una livrea mimetica con vernice elettroluminescente che cambierà intensità anche in connessione con la musica dell’abitacolo. BMW dovrebbe presentare il primo veicolo della Neue Klasse, in commercio dal 2025, mentre Audi farà strabuzzare gli occhi con la tecnologia holoride che adatterà contenuti virtuali alla guida in tempo reale. Occhio anche a Lightyear, casa olandese che presenterà una nuova versione della sua vettura a energia solare in arrivo nel 2025.

Made in Italy, al CES 2023 anche 51 start-up italiane

Italia protagonista nella grande fiera hi-tech del Nevada. Fra le migliaia di aziende al CES 2023 di Las Vegas ci saranno infatti 51 start-up italiane che arriveranno da ogni angolo del nostro Paese. Fra queste, 10 dalla Sardegna, nove dalle Marche e altre da Lazio, Lombardia, Piemonte e Liguria. Presente nella delegazione anche l’ente nazionale di ricerca Area Science Park, organizzatore di percorsi di formazione appositi per le start-up al fine di migliorarne business e mercato. Tante le novità attese, tra cui alcune molto interessanti. Ci sarà una cover per smartphone con display che consentirà di visualizzare una grafica personalizzabile senza dover cambiare ogni volta rivestimento. Grande spazio avrà poi l’intelligenza artificiale, con diversi sistemi per processare dati o dedicati al risparmio energetico. Fra i device più curiosi ci saranno anche un purificatore d’aria indossabile e parastinchi da calcio con sensori per rilevare le azioni e le giocate.

Samsung, al CES 2023 il primo display pieghevole e scorrevole

La fiera hi-tech più grande e importante del mondo non potrà esimersi dalle novità in termini di telefonia, informatica e gaming. Protagonista dell’evento sarà Samsung, che presenterà il primo display pieghevole e scorrevole al mondo. Il Flex Hybrid OLED sarà il nuovo device ibrido del futuro che fungerà da tablet e laptop. Una volta aperto lo schermo sarà di 10.5 pollici in formato 4:3 e, dopo lo scorrimento, sarà di 12.4 in 16:10. L’azienda di Seul presenterà anche due altri pannelli OLED, Flex Slidable Solo da 14 pollici che si trasforma in 17.3 pollici aprendosi da un lato e il Flex Slidable Duet con uguali dimensioni ma con apertura da entrambi i lati. Alcuni rumors parlano anche di un tablet in grado di piegarsi ben due volte.

Al CES 2023 Samsung si appresta a rivoluzionare anche il campo dei televisori. In arrivo infatti la tecnologia QD-OLED 2023 alla base dei prodotti di nuova generazione. Vanterà algoritmo IntelliSense AI in grado di raccogliere informazioni sui pixel in tempo reale per modulare la potenza luminosa e raggiungere i 2000 nit, risultato finora visto solo sui display degli smarthphone. Le anticipazioni parlano poi del materiale OLED HyperEfficient EL che si applicherà sullo strato emissivo di luce blu per vivacizzare i colori. Quanto ai consumi, si parla di un risparmio del 25 per cento rispetto al passato. Novità anche sui modelli: accanto ai 34, 55 e 65 pollici è in arrivo una versione da 77 pollici.

Dai tatuaggi temporanei ai pattini elettrici

Accanto ai dispositivi più tradizionali, il CES 2023 offrirà l’opportunità di visionare idee simpatiche su più settori. L’Associated Press ha avuto modo di anticiparne alcune, tra cui i tatuaggi temporanei di Prinker. La società sudcoreana ha creato un dispositivo che utilizza inchiostro impermeabili – ma lavabile con sapone – per creare migliaia di modelli. Dopo aver scelto il tattoo, basterà far oscillare il device nel punto desiderato per applicare il disegno. Alla fiera hi-tech di Las Vegas la francese AtmosGear invece presenterà i pattini completamente elettrici. La batteria dovrebbe durare poco più di 30 chilometri, ma sarà possibile muoversi anche con le proprie forze una volta scarichi.

OK, this is fun. I have been temporarily branded by @prinkerofficial at @ces2022 pic.twitter.com/ZSndL3ddSn — Avi Greengart (@greengart) January 5, 2022

Al CES 2023 di Las Vegas anche un fitness tracker per i propri cani. Invoxia è pronta a presentare la versione aggiornata del collare intelligente per monitorare attività e sonno del proprio amico a quattro zampe inviando i dati al telefono. L’ultima versione avrà un localizzatore GPS con sensori avanzati per l’elettrocardiogramma. La nipponica Loovic invece presenterà un dispositivo per la geolocalizzazione e i trasporti. Indossabile al collo, utilizzerà suoni e vibrazioni per guidare gli utenti in città permettendo loro di godere le meraviglie architettoniche e naturali senza guardare lo smartphone.