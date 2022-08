Cervino, scoperti i resti di un alpinista scomparso 32 anni fa

Era scomparso nel 1990: sono di un giovane alpinista scomparso 32 anni fa i resti ritrovati lo scorso 26 luglio sul ghiacciaio Stockji, nella zona del Cervino. Il ritrovamento è avvenuto grazie a due alpinisti francesi e al ritiro dei ghiacci dovuto al caldo estremo di quest’anno. Il ragazzo aveva 27 anni quando è partito. Aveva scelto un percorso che da Chamonix lo avrebbe portato a Domodossola, nella provincia piemontese del Verbano-Cusio-Ossola. Il viaggio prevedeva di passare dalle Alpi del Vallese, in Svizzera. Il giovane non è mai arrivato a destinazione.

Cervino, resti dell’alpinista scomparso

Dell’alpinista scomparso erano rimasti solo lo scheletro e l’attrezzatura che portava con sé. Il corpo ha avuto un nome solo dopo l’esame del DNA. Con il ritiro dei ghiacciai, non è raro trovare i corpi di alpinisti scomparsi e deceduti molti anni fa.

Il giovane è stato ritrovato solo dopo l’allarme di due alpinisti francesi, che pensavano si trattasse di una persona che aveva bisogno di aiuto in un primo momento. Poi, dagli abiti indossati, si sono resi conto che non c’era più nulla da fare da tempo.

Il ritrovamento da parte di due alpinisti

«Dovevamo capire se qualcuno avesse bisogno del nostro aiuto. Da vicino ho scoperto uno scheletro in qualche modo mummificato, danneggiato, ma completo. C’era uno zaino blu e rosso. C’era anche un bastone da sci o da camminata di marca Leki, rosa e nero, un pile fucsia e una rudimentale piccozza spezzata in tre. Indossava scarponi in cuoio e dei ramponi con cinghie in pelle, materiale più vecchio del resto. Era in jeans, quindi non proprio attrezzato per la montagna. Doveva essere solo. È difficile dire da quanto tempo quel corpo fosse lì. Direi tra i 30 ei 40 anni, forse di più: anni Ottanta, visti i colori fluo». Così hanno raccontato i testimoni, due alpinisti francesi di 50 e 55 anni.

Quando sono scesi a valle, hanno informato la Polizia Cantonale, che si è messa subito al lavoro per il ritrovamento. Ora si apprende anche l’identità del giovane deceduto 32 anni fa.