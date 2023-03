Cervinia, motoslitta cade nel torrente: quattro feriti

Non si conoscono ancora le dinamiche dell’incidente che ha fatto perdere il controllo del mezzo a quattro persone a bordo di una motoslitta nel torrente Marmore. Si tratta più precisamente di due uomini e due donne, dipendenti di un locale che si trova nel comprensorio sciistico di Cervinia (Valtournenche). L’incidente è accaduto nella mattinata di oggi, nel tratto in località Cretaz. I feriti sono stati elitrasportati con urgenza al Parini per gli esami del caso.

Motoslitta cade nel torrente Marmore a Cervinia

Tra primi ad arrivare sul posto vi sono stati i tecnici del Soccorso Alpino Valdostano, i militari del Soccorso Alpino della Guardia di finanza, i Vigili del fuoco e i Carabinieri, assieme ai pisteur secouristes degli impianti vicini e, naturalmente, il personale del 118, l’equipaggio dell’eliambulanza e un secondo medico inviato a supporto degli interventi di soccorso. Per un ferito in particolare, le operazioni di recupero sono state più complesse, rendendo necessario l’uso del verricello dal letto del fiume. Per quanto riguarda gli altri tre feriti, sono stati immobilizzati su barelle spinali e spostati direttamente dal letto del fiume.

La dinamica dell’incidente

Spetterà ora agli agenti del soccorso piste della Polizia di Stato, che stanno compiendo i rilievi, capire cosa sia successo e quale sia stata la dinamica che ha causato l’incidente fino alla caduta nel torrente. Intanto, i Vigili del Fuoco hanno proceduto al recupero della motoslitta dall’alveo del torrente, operazione che ha richiesto alcune ore. Attualmente, le quattro persone si trovano in Pronto soccorso in fase diagnostica, per essere sottoposti ai controlli del caso, dalle visite agli esami previsti per questo tipo di traumi. Nonostante le ferite riportate, i quattro sfortunati sono tutti coscienti. Le loro condizioni, secondo le prime informazioni, non sarebbero gravi.