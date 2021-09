Il Cersaie 2021 sarà in presenza. Già questa è una bella notizia. A Bologna, dal 27 settembre al 1° ottobre prossimo, infatti, si terrà il Salone Internazionale della ceramica per l’architettura e dell’arredo bagno. Espositori e visitatori troveranno una città intera disposta a mettere al primo posto la sicurezza per garantire che lo svolgimento della manifestazione tuteli i partecipanti. Il capoluogo emiliano, le sue strutture di trasporto, gli spazi fieristici, alberghi e ristoranti hanno messo in campo tutti i più importanti dispositivi per garantire la sicurezza.

Bologna Together With Cersaie

Tutte le accortezze messe in campo sono state spiegate durante l’evento di presentazione della fiera all’inizio di luglio, il “Bologna Together with Cersaie” a cui – in una forma ibrida tra fisico e virtuale – hanno preso parte centinaia di ospiti tra giornalisti e aziende che hanno scelto di intervenire alla trentottesima edizione del Salone Internazionale della ceramica per l’architettura e dell’arredo bagno. L’appuntamento è stato poi “tradotto” in un manifesto: si tratta di uno strumento digitale, consultabile sul sito di Cersaie e su quello di diversi partner istituzionali, che racchiude le best practice per garantire un soggiorno sicuro a tutti color che interverranno durante la quattro giorni del Salone Internazionale della ceramica per l’architettura e dell’arredo bagno.

Dalla porta di casa a dentro lo stand

La partecipazione in sicurezza è il cardine intorno a cui si muove Cersaie. Per questo ogni sinolo momento della trasferta verso il Salone Internazionale della ceramica per l’architettura e dell’arredo bagno, così come la permanenza all’interno della città di Bologna deve avvenire nel rispetto delle regole e dei protocolli sanitari. La prima e più semplice regola è quella di esibire il Green Pass (o mostrare un tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti) per poter accedere al Quartiere fieristico. Importante, dunque, è che ognuno faccia la sua parte e che espositori, visitatori, giornalisti, aziende, istituzioni si impegnino per creare un ambiente Covid Free.

Visitare Cersaie è facile!

Visitare Cersaie è facile! è il video di 60 secondi – disponibile in italiano, inglese, francese e tedesco – che spiega in modo semplice cosa è richiesto per partecipare alla fiera, Dopo aver descritto la dimensione di Cersaie in termini di espositori e padiglioni coperti, la clip video ricorda la possibilità di entrare in Italia per motivi di lavoro fino a 120 ore senza dover fare la quarantena, le modalità di accesso in fiera e nelle aree ristoro, l’assoluta libertà di girare in fiera.