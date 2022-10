Governo, che cos’è la cerimonia della campanella

Giorgia Meloni ha prestato giuramento al Quirinale e così hanno fatto i ministri del nuovo governo figlio delle elezioni del 25 settembre. Nato l’esecutivo, domani 23 ottobre ci sarà il cosiddetto rito della campanella, che determina il passaggio di consegna tra il vecchio esecutivo e quello entrante. Entro dieci giorni, il passaggio successivo è rappresentato dall’ottenimento della fiducia, ipotizzato per martedì 25 ottobre, prima alla Camera e poi al Senato. Le cose da sapere, intanto, sul rito della campanella.

Come si svolge la cerimonia della campanella

“Cerimonia di insediamento del nuovo Governo”: in realtà la procedura si chiamerebbe così, ma “cerimonia della campanella” ha soppiantato la reale nomenclatura. Il motivo è semplice: a Palazzo Chigi, sede del governo, il presidente uscente consegna a quello entrante la campanella che il premier utilizza per dare il via libera alle riunioni del Consiglio dei ministri. Il passaggio di mano dello strumento rappresenta, appunto, il passaggio di potere. La cerimonia si svolgerà domani 23 ottobre, con inizio alle 10:30. Giorgia Meloni arriverà a Palazzo Chigi, accompagnata dal consigliere militare. Nel cortile passerà in rassegna la guardia d’onore e, una volta salutato il segretario generale alla Presidenza del Consiglio, la leader di FdI salirà lo Scalone d’Onore fino alla Sala delle Galere. Qui verrà accolta da Mario Draghi. Dopo un incontro riservato nello Studio presidenziale i due, raggiunti dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio entrante, torneranno nel Salone delle Galere per la cerimonia ufficiale a favore di giornalisti e telecamere. Meloni rientrerà nello studio mentre Draghi, accompagnato dal capo dell’Ufficio del cerimoniale di Stato e per le onorificenze scenderà lo Scalone d’Onore e riceverà, nel cortile interno, gli onori militari della guardia d’Onore, lasciando poi Palazzo Chigi.

Alle 12 il primo Consiglio dei ministri

A questo punto il nuovo esecutivo si riunirà nella Sala del Consiglio e, alle 12, si terrà il primo Consiglio dei ministri. Nella prima seduta sarà nominati il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, il cui nome è stato già annunciato da Meloni al Quirinale, insieme alla lista dei ministri: si tratta di Alfredo Mantovano, che presterà giuramento dopo la nomina, prima di assumere le sue funzioni.