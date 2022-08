C’era una volta il West, stasera su Rai3: trama, cast e 5 curiosità

Sergio Leone dirige Henry Fonda e Charles Bronson in C’era una volta il West, stasera 20 agosto alle 21,20 su Rai3. Si tratta del primo capitolo della Trilogia del Tempo, proseguita con Giù la Testa e C’era una volta in America. Considerato unanimemente come uno dei migliori film western mai prodotti, dal 2009 è parte del National Film Registry della Biblioteca del Congresso americana. Decisiva la sua influenza «culturale, storica ed estetica». La trama racconta lo scontro fra un magnate dei trasporti ferroviari e un’ex prostituta per la proprietà di un terreno. Quando l’uomo ingaggia un killer professionista, un misterioso pistolero arriverà in soccorso della donna. Nel cast anche Claudia Cardinale, Jason Robards e Gabriele Ferzetti. La colonna sonora è invece opera di Ennio Morricone. La visione del film sarà disponibile in streaming anche su RaiPlay.

C’era una volta il West, trama e cast del film stasera 20 agosto 2022 su Rai3

La trama del film si svolge a Sweetwater, un pezzo di terra vicino all’immaginaria città del West Flagstone. Qui si trova l’unica fonte d’acqua della regione, per questo al centro di un conflitto. Al momento dell’inizio del film, l’appezzamento è di proprietà dell’ex prostituta Jill (Claudia Cardinale), ma sorge proprio dove dovrebbe passare la nuova ferrovia. A seguito dei rifiuti da parte della donna di cedere il terreno, il magnate Morton (Gabriele Ferzetti) decide di assoldare il killer Frank (Henry Fonda) per farla fuori e appropriarsene. In difesa di Jill compare però Armonica (Charles Bronson), misterioso pistolero che ha un conto in sospeso proprio con Frank.

C’era una volta il West è un film epico che racconta la fine dell’epopea del West, un mondo in decadenza e ormai privo di ogni regola e onore, in balia dei commerci e dell’avarizia dei grandi proprietari terrieri e imprenditori edili. Sergio Leone qui decide di lasciarsi alle spalle il cinismo della Trilogia del dollaro per raccontare un periodo mitico. Prendono così vita scene e dialoghi che hanno segnato la storia del cinema moderno, rendendo il film un’ispirazione per registi e sceneggiatori. Il lungometraggio fu un successo in ogni campo, sia in termini di critica che di pubblico. Solamente in Italia, la pellicola riuscì a totalizzare due miliardi e mezzo di lire, divenendo agevolmente il terzo miglior incasso della stagione 1968-69. Ad oggi è al quarantesimo posto nella classifica dei film italiani più visti di sempre, tanto da raggiungere quasi 9 milioni di spettatori paganti nel corso della sua distribuzione.

C’era una volta il West, cinque curiosità sul film stasera 20 agosto 2022 su Rai3

C’era una volta il West, il suicidio sul set

C’era una volta il West fu macchiato, nel corso delle riprese, da un evento tragico. Al Mulock, che nel film interpreta uno dei tre uomini armati nella sequenza di apertura, si suicidò lanciandosi da una finestra con ancora indosso i costumi di scena. Claudio Mancini e Mickey Knox, rispettivamente direttore di produzione e sceneggiatore, assistettero alla scena, ma ne ricordano un altro particolare. Sergio Leone, con estremo cinismo, urlò ai suoi collaboratori di recuperare il costume, fondamentale per il prosieguo delle riprese.

C’era una volta il West, il litigio fra Leone e Eastwood

Il ruolo di Armonica non era stato scritto per Charles Bronson. Sergio Leone infatti si rivolse in prima battuta a Clint Eastwood, protagonista indimenticabile della Trilogia del dollaro. L’attore però rifiutò la parte, dicendo di non voler più lavorare con il regista italiano, dando vita a un litigio memorabile. I due non si parlarono per vent’anni esatti, quando Leone decise di contattare Eastwood in occasione di un suo viaggio a Roma per presentare il film Bird. I due si incontrarono a cena e si riappacificarono ma Leone, pochi mesi dopo, fu colpito da infarto e morì.

C’era una volta il West, Cardinale o Loren? (Moglie di Fonda)

Inizialmente, i piani di Sergio Leone vedevano Sophia Loren nei panni dell’ex prostituta Jill McBain. Tuttavia, prima di scritturare la stella italiana decise di ripiegare su Claudia Cardinale, temendo che l’eccessiva fama di Loren e l’attaccamento morboso dei fan potessero nuocere al film. Cardinale, amica personale del regista, accettò la parte senza nemmeno leggere la sceneggiatura. Nel corso del film si trovò però a fronteggiare l’ira e la gelosia della moglie di Henry Fonda, Shirlee. Durante il primo giorno di riprese, il programma prevedeva una scena d’amore fra Claudia Cardinale, completamente nuda, ed Henry Fonda. Per questo motivo, la moglie dell’attore decise di presentarsi sul set, pretendendo di essere presente per controllare il marito.

C’era una volta il West, Henry Fonda e il rifiuto di fare il cattivo

All’inizio, Henry Fonda non aveva la minima intenzione di interpretare il ruolo del villain. Fino ad allora infatti, a parte alcune piccole eccezioni, l’attore aveva sempre vestito i panni del protagonista buono. Arrivò al punto di rifiutare l’offerta di Sergio Leone, costringendo il regista a volare fin negli Stati Uniti per convincerlo. Solo dopo un lungo dialogo e un dettagliato racconto della sceneggiatura, accettò la parte del killer Frank, entrando di diritto nella storia del cinema.

C’era una volta il West, Kirk Douglas voleva essere nel film

Grande ammiratore di Sergio Leone e del suo cinema, Kirk Douglas fece letteralmente di tutto per avere una parte nel film. Non nascose mai il suo desiderio di vestire i panni del villain Morton, ruolo poi assegnato a Jason Robards. Sfortunatamente, ogni suo tentativo di convincere il regista fu vano e i due non poterono mai collaborare.