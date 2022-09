C’era una volta a… Hollywood stasera su RaiMovie: trama, cast e 5 curiosità

Leonardo DiCaprio, Brad Pitt e Margot Robbie. Sono le star protagoniste di C’era una volta a… Hollywood, in onda stasera 28 settembre alle 21,20 su RaiMovie. La trama del nono film di Quentin Tarantino si concentra su Rick Dalton, attore di successo ma in crisi di identità, e sulla sua controfigura, nonché amico e tuttofare, Clilff Booth. Offrendo uno spaccato di Los Angeles nel 1969, la pellicola racconta in chiave “tarantiniana” l’omicidio di Sharon Tate da parte dalla famiglia Manson. Nel cast anche Kurt Russell, Austin Butler e Luke Perry. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

C’era una volta a… Hollywood, trama e cast del film stasera 31 marzo 2022 su Rai2

Los Angeles, 1969. Nella culla del cinema, Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) è un attore con un passato di successi ma in crisi di identità. Dopo essere salito alla ribalta come protagonista di una serie western degli Anni 50 e una serie di film azzeccati, teme di essere giunto al capolinea. Un giorno riceve la proposta di recitare in uno spaghetti western in Italia, ma nonostante la carenza di lavoro decide di declinare in quanto non ritiene il progetto alla sua altezza. Accetta invece di interpretare il villain in una nuova serie tv western, sperando che il suo passato celebre possa giocare a suo favore.

Sia nel lavoro sia nella vita privata, Dalton può contare sull’amicizia e la disponibilità di Cliff Booth (Brad Pitt), stuntman di tutti i suoi film, ma anche autista e assistente tuttofare. Quest’ultimo eredita il mancato successo del primo, inoltre non riesce a ottenere più un lavoro da quando si è sparsa la voce che ha ucciso sua moglie, evento di cui si dichiara sempre innocente. Cliff vive in una roulotte con il suo fidato pitbull, ma in realtà passa le sue giornata sempre da Rick a Cielo Drive, sulla collina di Bel-Air. Un giorno, una nuova coppia si trasferisce nella villa vicina: si tratta del regista Roman Polanski (Rafal Zawierucha) e della moglie Sharon Tate (Margot Robbie).

C’era una volta a… Hollywood, 5 curiosità sul nono film di Quentin Tarantino

C’era una volta a… Hollywood, la storia vera che ha ispirato il film

Sebbene i personaggi di Rick Dalton e Cliff Booth siano immaginari, il film di Tarantino si basa su una storia vera. Il 9 agosto 1969 avvenne quello che ancora oggi è noto come “Strage di Cielo Drive”, quando quattro membri della famiglia Manson, sotto ordine del capo Charles, fece irruzione nell’abitazione di Roman Polanski (in quel momento in Europa) e Sharon Tate, al 10050 dell’omonima via a Bel-Air. L’attrice, allora incinta del suo primo figlio, morì assassinata assieme a tre suoi amici, Wojciech Frykowski, Abigail Folger e Jay Sebring. Tra le vittime, anche Steven Parent, un ragazzo che si trovava lì per caso. C’era una volta a… Hollywood modifica il finale, narrando la storia in modo decisamente diverso.

C’era una volta a… Hollywood, il ritorno di Damon Herriman nei panni di Manson

Volto di Charles Manson, uno dei criminali più celebri della storia americana e internazionale, è quello di Damon Herriman. Come ricorda Imdb, non si tratta di una prima volta, dato che l’attore ne aveva già vestito i panni nella serie tv Midhunter. Tarantino, dopo aver visto il progetto, lo ritenne perfetto per la parte e per creare una sensazione di continuità per il pubblico.

C’era una volta a… Hollywood, il casting di Pitt e Robbie

Già prima di iniziare la produzione del film, Tarantino aveva già ben chiari alcuni interpreti. Nella fattispecie, il regista era convinto nel chiamare Brad Pitt e Margot Robbie per i ruoli di Cliff Booth e Sharon Tate. Per quanto riguarda il primo, i contatti sono iniziati già al termine di Bastardi senza gloria, mentre la seconda non aveva diritto di rifiuto. Tarantino non aveva una seconda scelta, poiché riteneva Robbie perfetta.

C’era una volta a… Hollywood, la morte di Burt Reynolds

Quentin Tarantino per C’era una volta a… Hollywood era riuscito a ottenere la partecipazione di Burt Reynolds. L’idea principale era di far interpretare alla leggenda di Boogie Nights e Quella sporca ultima meta il ruolo del proprietario del ranch dove vive la famiglia di Charles Manson. L’attore, dopo aver preso parte alle prove, morì per arresto cardiaco prima di poter girare le sue scene. Tarantino ha quindi assegnato il ruolo a Bruce Dern.

C’era una volta a… Hollywood, le parti tagliate di Tim Roth e James Mardsen

Come si può facilmente notare, Tarantino ha chiamato per il suo nono film un cast stellare. Il set si riempì di celebrità del cinema, tanto che non tutte hanno trovato spazio nel montaggio finale del progetto. È il caso di James Mardsen, che aveva vestito i panni di Burt Reynolds in alcune brevi scene, ma soprattutto di Tim Roth. Vecchio amico di Tarantino, con cui ha diviso spesso la scena, doveva interpretare un maggiordomo, ma il suo ruolo non è finito sul grande schermo.