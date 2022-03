C’era una volta a Hollywood stasera 31 marzo su Rai2: trama, cast, storia vera e curiosità sul film di Tarantino

Serata d’autore su Rai2. Stasera 31 marzo, alle 21,20 in prima visione, sbarca C’era una volta a Hollywood, nono film di Quentin Tarantino. La trama ruota attorno a Rick Dalton, attore di successo ma in crisi di identità, e la sua controfigura, ma anche amico e tuttofare, Clilff Booth. Il film offre uno spaccato di Los Angeles nel 1969, raccontando in chiave “tarantiniana” anche la famiglia Manson e l’omicidio di Sharon Tate. Nel cast Leonardo DiCaprio, Brad Pitt e Margot Robbie. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

C’era una volta a Hollywood, trama e cast del film stasera 31 marzo 2022 su Rai2

Los Angeles, 1969. Nella culla del cinema, Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) è un attore con un passato di successi ma in crisi di identità. Dopo essere salito alla ribalta come protagonista di una serie western degli Anni 50 e una serie di film azzeccati, teme di essere giunto al capolinea. Un giorno riceve la proposta di recitare in uno spaghetti western in Italia, ma nonostante la carenza di lavoro decide di declinare in quanto non ritiene il progetto alla sua altezza. Accetta invece di interpretare il villain in una nuova serie tv western, sperando che il suo passato celebre possa giocare a suo favore.

Sia nel lavoro sia nella vita privata, Dalton può contare sull’amicizia e la disponibilità di Cliff Booth (Brad Pitt), stuntman di tutti i suoi film, ma anche autista e assistente tuttofare. Quest’ultimo eredita il mancato successo del primo, inoltre non riesce a ottenere più un lavoro da quando si è sparsa la voce che ha ucciso sua moglie, evento di cui si dichiara sempre innocente. Cliff vive in una roulotte con il suo fidato pitbull, ma in realtà passa le sue giornata sempre da Rick a Cielo Drive, sulla collina di Bel-Air. Un giorno, una nuova coppia si trasferisce nella villa vicina: si tratta del regista Roman Polanski (Rafal Zawierucha) e della moglie Sharon Tate (Margot Robbie).

C’era una volta a Hollywood, 5 curiosità sul nono film di Quentin Tarantino

C’era una volta a Hollywood, la storia vera che ha ispirato il film

Sebbene i personaggi di Rick Dalton e Cliff Booth siano immaginari, il film di Tarantino si basa su una storia vera. Il 9 agosto 1969 avvenne quello che ancora oggi è noto come “Strage di Cielo Drive”, quando quattro membri della famiglia Manson, sotto ordine del capo Charles, fece irruzione nell’abitazione di Roman Polanski (in quel momento in Europa) e Sharon Tate al 10050 dell’omonima via a Bel-Air. L’attrice, allora incinta del suo primo figlio, morì assassinata assieme a tre suoi amici, Wojciech Frykowski, Abigail Folger e Jay Sebring. Tra le vittime, anche Steven Parent, un ragazzo che si trovava lì per caso. C’era una volta a Hollywood modifica il finale, narrando la storia in modo decisamente diverso.

C’era una volta a Hollywood, il romanzo spin-off/sequel di Tarantino

Quentin Tarantino ha inoltre pubblicato un romanzo omonimo del suo film, un mix tra narrativa e sceneggiatura che espande la storia con dettagli inediti. Il libro, edito in Italia da La Nave di Teseo, segue ancora una volta le vicende di Rick Dalton e Cliff Booth, soffermandosi però sulla descrizione dell’ambiente e sui pregiudizi della gente, la diffusione degli hippy e la paura per i delitti della famiglia Manson.

C’era una volta a Hollywood, il divieto di usare gli smartphone

Come ha dichiarato Timothy Olyphant, che nel film veste i panni dell’attore James Stacy, Quentin Tarantino vietò a tutti, cast e troupe, di usare gli smartphone sul set. Il regista fu talmente rigido su tale regola da minacciare chiunque di licenziamento qualora avesse contravvenuto all’ordine.

C’era una volta a Hollywood, la morte di Burt Reynolds

Quentin Tarantino per C’era una volta a Hollywood era riuscito a ottenere la partecipazione di Burt Reynolds. L’idea principale era di far interpretare alla leggenda di Boogie Nights e Quella sporca ultima meta il ruolo del proprietario del ranch dove vive la famiglia di Charles Manson. L’attore, dopo aver preso parte alle prove, morì per arresto cardiaco prima di poter girare le sue scene.

C’era una volta a Hollywood, la caricatura di Bruce Lee che ha fatto arrabbiare la Cina

Il nono film di Quentin Tarantino traccia uno spaccato dell’America di fine Anni 60, mostrando diverse celebrità che l’hanno resa celebre. Tra questi c’è anche Bruce Lee, il maestro di arti marziali, che qui ha il volto di Mike Moh. La sua eccessiva caricatura ha però fatto arrabbiare gli eredi dell’attore, tra cui la figlia che, non volendo che la gente ridesse di suo padre, ha chiesto e ottenuto la sospensione della distribuzione in sala.