Centenario della Marcia su Roma: a Predappio lunghe code alla tomba di Mussolini

Nel giorno del centenario della Marcia su Roma, una lunga fila di persone in attesa si è formata davanti alla tomba di Benito Mussolini. Predappio, in provincia di Forlì-Cesena, è stata praticamente presa d’assalto da gruppi di nostalgici che girano a decine in camicia nera. Un pellegrinaggio vero e proprio nel luogo in cui è sepolto il Duce, che oggi, a cento anni dal 28 ottobre 1922, ha tutto un altro significato. E quasi in contemporanea, per le strade di Predappio sfileranno anche i partigiani dell’Anpi, che vogliono ricordare un altro 28 ottobre, quello del 1944, quando la cittadina forlivese venne liberata.

Domenica la sfilata per la Marcia su Roma: oggi la fila alla cripta

E se la sfilata lungo le vie di Predappio dell’Anpi sarà oggi pomeriggio, quella per ricordare la Marcia su Roma è stata indetta per domenica. In mattinata, invece, a riempire la cittadina sono stati i nostalgici. La cripta al cui interno sono custodite le spoglie di Mussolini è stata presa quasi d’assalto. Una lunga coda ordinata si è formata con persone provenienti da ogni Regione d’Italia. Alcuni sono anche stranieri, come spagnoli, francesi e tedeschi. Ai giornalisti viene chiesto con garbo di non superare un certo limite.

Affari d’oro per i negozi di souvenir

Chi sorride maggiormente sono i due negozi di Predappio in cui vengono venduti cimeli e souvenir del ventennio. Su Repubblica, i proprietari delle due attività spiegano che nel pomeriggio preferiscono chiudere, per evitare eventuali provocazioni reciproche durante la manifestazione dei partigiani. «Peccato, oggi sta stava lavorando proprio bene», spiegano. Vendono di tutto: portachiavi, cappellini, felpe, perfino bottiglie di vino o busti, tutti con frasi e marchi del fascismo. Intanto a poche strade di distanza, in via Martini, le pronipoti del Duce hanno inaugurato la mostra Cento anni di rivoluzione e controrivoluzioni, in cui permettono ai passanti di dare uno sguardo a foto, documenti e cimeli di famiglia.