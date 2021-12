ReportCensis: per tre milioni di italiani il Covid non esiste

Per il 5,9 per cento degli italiani il Covid, semplicemente non esiste. Una convinzione che farebbe ridere, se questa percentuale non significasse 3 milioni di persone. È quanto emerge dal 55esimo Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese, insieme ad altri dati preoccupanti, sempre legati alla pandemia di Coronavirus.

Censis, per un italiano su dieci il vaccino è inutile

In Italia, circa il 12 per cento della popolazione vaccinabile non ha fatto finora nemmeno una dose di siero anti-Covid. Il dato è in linea con quelli del Censis: il rapporto evidenzia infatti che per il 10,9 per cento degli intervistati il vaccino è inutile e inefficace. Per il 31,4 per cento, si tratta di farmaci sperimentali, testati su persone che fanno da cavie. Il 12,7 per cento, poi, pensa che in generale la scienza produca più danni che benefici.

Censis, fobie e superstizioni degli italiani

Dal rapporto Censis emerge una irragionevole disponibilità a credere a superstizioni, pregiudizi antiscientifici, teorie complottiste. In particolare, il 19,9 per cento degli italiani è convinto che il 5G sia uno strumento molto sofisticato per controllare le menti delle persone. Il 5,8 per cento è certo che la Terra sia piatta, mentre un italiano su dieci è convinto che l’uomo non sia mai sbarcato sulla Luna. Ultimamente ha preso poi piede la teoria della “grande sostituzione etnica”, a cui dà credito il 39,9 per cento dei cittadini: identità e cultura nazionali spariranno a causa dell’arrivo degli immigrati, per volere di presunte élite globaliste.

Censis, più richieste di aiuto da parte delle donne

Da problemi presunti ad altri purtroppo veri. Nell’anno del Covid-19, le donne chiuse in casa hanno avuto più paura, tanto che sono cresciute in maniera esponenziale le richieste di aiuto: nel 2020 si sono registrate 31.688 chiamate al numero verde 1522 (+ 48,8 per cento rispetto al 2019). Di queste donne, 11.653 erano vittime di violenza e 1.342 di stalking. E il trend è continuato nel 2021. Le donne raccontano di non sentirsi sicure anche fuori casa: il 75,8 per cento ha paura di camminare per strada e prendere i mezzi pubblici la sera.

Censis, due milioni di famiglie vivono in povertà

La pandemia ha contribuito al boom della povertà: nel 2020 due milioni di famiglie italiane vivono in condizioni di assoluta indigenza assoluta, più del doppio rispetto al 2019. Questo aumento è sostenuto soprattutto al Nord, dove risiede il 65 per cento delle famiglie cadute in povertà assoluta durante il primo anno di emergenza sanitaria. Durante la pandemia 421 mila donne hanno perso o non hanno trovato lavoro. Il 52,9 per cento di quelle occupate, tra l’altro, ha dichiarato che nel corso dell’emergenza sanitaria si è dovuto sobbarcare un carico aggiuntivo di stress, fatica e impegno nel lavoro e nella vita familiare. In generale, la pandemia ha accentuato il senso di vulnerabilità. Quattro italiani su dieci si sentono insicuri pensando alla propria salute e alla futura necessità di dover ricorrere a prestazioni sanitarie.

Censis, l’impatto della didattica a distanza

Il Covid-19 ha avuto un impatto durissimo sull’istruzione, provocando effetti collaterali non indifferenti sugli studenti. L’81 per cento dei dirigenti scolastici di scuola secondaria di secondo grado intervistati dal Censis segnala che tra gli studenti sono sempre più diffuse forme di depressione e disagio esistenziale: il 46,6 per cento dei presidi ha dichiarato che l’atteggiamento prevalente tra i propri alunni è il disorientamento.