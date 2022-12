Cenone di Capodanno: gli italiani preferiscono lenticchie e cotechino

Gli italiani per il cenone di Capodanno preferiscono lenticchie e cotechino. Coldiretti/Ixè ha realizzato un’indagine analizzando le preferenze a tavola degli italiani in vista dell’ultima cena dell’anno 2022.

Le preferenze degli italiani per il cenone di Capodanno

Al primo posto tra i cibi preferiti dagli italiani a Capodanno secondo l’indagine Coldiretti ci sono le lenticchie, scelte dall’82% di coloro che prepareranno l’ultimo cenone del 2022. Grande conferma anche per il cotechino, presente nel 67% dei menu degli italiani. Tra le bevande invece, è immancabile lo spumante, preferito dall’84% degli italiani, ovvero otto su dieci. D’altronde, lo spumante è la bevanda tipica per brindare a mezzanotte e farsi gli auguri di buon anno. In forte calo il consumo di frutta esotica straniera che secondo l’indagine sarà presente solo nel 34% dei menu degli italiani.

Per quanto riguarda dove mangiare il cenone di Capodanno, moltissimi italiani hanno deciso di mangiare a casa. Quasi nove italiani su dieci, l’88%, hanno scelto di mangiare in casa con amici e parenti. Comunque, oltre 4 milioni di italiani mangeranno al ristorante e qualcuno sceglierà anche il costoso menu di chef stellati, come quello proposto da Carlo Cracco.

Un menu tricolore per chiudere il 2022

Per concludere il 2022, il cenone di Capodanno per molti italiani sarà dominato da prodotti del Bel Paese. Infatti, gli italiani preferiscono i prodotti tradizionali, specialmente se a chilometro zero. Il 92% degli intervistati da Coldiretti porterà in tavola dei prodotti italiani. Tra questi, il 53% ha affermato che lo farà perché li reputa più buoni rispetto agli altri mentre il 39% ha affermato di fare questa scelta per favorire lo sviluppo economico del paese.

In linea di massima, l’indagine Coldiretti ha stabilito che con queste scelte, il costo del cenone di Capodanno per gli italiani sarà di 96 euro a famiglia, rispettando il trend dell’anno scorso, con una minima diminuzione del 3%.