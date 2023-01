Cenerentola stasera su Rai1: trama, cast e 5 curiosità sul film

Prosegue l’appuntamento con le fiabe e i classici Disney. Stasera 5 gennaio, alle 21,20 su Rai1, arriva il film del 2015 Cenerentola con Lily James nei panni della protagonista. Alla regia invece Kenneth Branagh, autore di Assassinio sul Nilo e Belfast. La trama segue una giovane ragazza che, dopo la morte del padre, si trova succube di matrigna e sorellastre. Un ballo di gala nel palazzo regale sarà per lei occasione di rivincita e di conoscere l’amore. Nel cast Richard Madden, che interpreta il principe azzurro, Helena Bonham-Carter e Cate Blanchett che portano sullo schermo la fata madrina e la matrigna Lady Tremaine. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Cenerentola, trama e cast del film stasera 5 gennaio 2023 su Rai1

La trama segue la giovane Ella (Lily James), ragazza che perde in tenera età prima la madre (Hayley Atwell) per una malattia e poi il padre (Ben Chaplin), che muore durante un viaggio non prima di aver sposato la perfida Lady Tremaine (Cate Blanchett). A palazzo, la matrigna e le due sorellastre la trattano alle stregua di una serva, invidiose della sua bellezza e gentilezza. La povera Cenerentola – questo il nomignolo con cui viene chiamata a palazzo – scappa temporaneamente nel bosco dove incontra Kit (Richard Madden), un principe che però cela la sua identità.

Fra i due scoppia un amore a prima vista e il giovane, sperando di rivedere la ragazza, estende gli inviti per un ballo regale anche alla gente comune. Lady Tramaine però, intende unire una delle sue figlie con il principe, accrescendo il suo potere. Impedisce così ad Ella di partecipare al ballo, temendo che la sua bellezza possa rovinarle i piani. Disperata, la giovane ragazza scoppia in un pianto a dirotto ma l’arrivo della fata madrina (Helena Bonham-Carter) le darà tutti i mezzi necessari per incantare il reame.

Cenerentola, 5 curiosità sul classico Disney stasera 5 gennaio 2023 su Rai1

Cenerentola, le differenze con la fiaba dei fratelli Grimm

Il live action in onda questa sera prende ispirazione dal classico di animazione del 1950, a sua volta ispirato alla versione del 1697 di Charles Perrault. Quest’ultima si differenzia sotto vari aspetti dall’originale Aschenputtel dei fratelli Grimm, la quale non prevedeva la fata madrina e la zucca che si trasforma in carrozza. La versione tedesca però si caratterizzava per alcuni tratti sinistri e raccapriccianti, tra cui una scena in cui le sorellastre si tagliano talloni e dita dei piedi per indossare le scarpette di cristallo.

Cenerentola, un ballo all’insegna dell’improvvisazione

A differenza di quanto si possa immaginare, il ballo finale non fa uso di nessuna coreografia ad hoc. Il regista Kenneth Branagh ha infatti preferito lasciare spazio all’improvvisazione dei ballerini e degli attori. La scena ha soddisfatto alla perfezione, tanto che i produttori hanno deciso di non operare alcun taglio in fase di post-produzione.

Cenerentola, l’ultimo adattamento con Camila Cabello

Sebbene abbia solo sei anni, il film con Lily James non rappresenta l’ultimo adattamento della celebre fiaba. Nel settembre 2021 Amazon Prime Video ha lanciato una sua personale versione con la popstar cubana Camila Cabello nei panni della principessa. Il film ha portato una grande novità per il personaggio della fata madrina, divenuto genderless grazie all’interpretazione dell’attore gay Billy Porter.

Cenerentola, un abito da 10 mila cristalli

Uno dei momenti più attesi dell’intera fiaba è il ballo finale e l’incontro fra la protagonista e il principe. Per realizzare l’abito azzurro che Cenerentola indossa a palazzo, la produzione ha fatto uso di 10 mila cristalli Swarovski, posizionati attentamente e a mano uno alla volta. Non finisce qui, perché l’abito ha richiesto oltre 270 metri di tessuto e due miglia di orlo per calzare a pennello sul corpo di Lily James. Singolare anche il vestito della fata madrina, pieno di LED che si illuminano ad ogni lancio di incantesimo.

Cenerentola, gli omaggi musicali al capolavoro animato del 1950

Chi ha visto il classico d’animazione del 1950 non può fare a meno di notare tante similitudini anche nella versione live action del 2015 in onda stasera su Rai1. Tra questi ci sono anche due brani musicali durante i titoli di coda. Lily James canta infatti A Dream is a Wish Your Heart Makes, mentre Helena Bonham-Carter intona una nuova versione di Bibbidi-Bobbidi-Bo, due classici resi popolari proprio dal cartone del 1950.