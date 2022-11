Cena con delitto stasera su Rai1: trama, cast e 5 curiosità

Ryan Johnson (Star Wars: Gli ultimi Jedi) dirige Cena con delitto – Knives Out, stasera 9 novembre in prima visione alle 21.25 su Rai1. La trama vede una famiglia riunirsi per festeggiare l’85esimo compleanno del più anziano di loro. Quando viene trovato morto nella sua stanza, i più pensano al suicidio, ad eccezione di un investigatore privato che pensa all’omicidio. Il colpevole è proprio uno dei familiari. Nel cast Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas e Jamie Lee Curtis. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Cena con delitto, trama e cast del film stasera 9 novembre 2022 su Rai1

La trama del film di Ryan Johnson ha inizio con la morte di Harlan Thrombey (Christopher Plummer), noto scrittore di romanzi gialli trovato senza vita nella sua stanza da letto. Nell’abitazione sono presenti tutti i componenti della sua famiglia, riunitasi per festeggiare i suoi 85 anni. I più pensano al suicidio, ma un abile investigatore privato non ne è convinto. Benoit Blanc (Daniel Craig) è convinto si tratti di omicidio e che il colpevole sia proprio uno dei parenti della vittima. Iniziando a indagare, si rende conto che tutti avrebbero un movente valido per sbarazzarsi di Harlan, persino i membri della servitù. Avidità, ma anche brama di denaro e caratteri ostili, portano alla luce segreti insospettabili. Tutto parte dall’interrogatorio di Marta (Ana de Armas), infermiera sudamericana della vittima.

Blanc decide allora di concentrare la sua attenzione su tutti i membri della famiglia. In casa, al momento del decesso, c’erano i due figli della vittima Linda (Jamie Lee Curtis) e Walter (Michael Shannon) con i rispettivi coniugi Richard (Don Johnson) e Donna (Riki Lindhome). Non mancano all’appello i due rampolli delle famiglie Hugh Ransom (Chris Evans) e Jacob (Jaeden Martell). Sospetti anche su Joni (Toni Collette), vedova del defunto figlio di Harlan Neil, sua figlia Meg (Katherine Langford) e l’anziana madre della vittima Nana (K Callan). Blanc non tralascia nulla nemmeno sulla domestica Fran (Edi Patterson).

Cena con delitto, 5 curiosità sul film stasera 9 novembre 2022 su Rai1

Cena con delitto, l’ispirazione ai gialli di Agatha Christie

Il film di Ryan Johnson deve molto ai classici gialli di Agatha Christie. Il regista di Star Wars: Gli Ultimi Jedi non ha inoltre mai nascosto di aver caratterizzato il personaggio di Blanc come un Poirot americano. Sui social il regista ha anche confermato di aver tratto ispirazione dal film di Branagh Assassinio sull’Orient Express, adattamento dell’omonimo romanzo.

Cena con delitto, le improvvisazioni del cast sul set

Come riporta Imdb, diverse scene sono frutto dell’improvvisazione del cast. Sul set Johnson si è spesso confrontato con gli attori, che hanno espresso pareri e potenziali sviluppi sui loro personaggi. Fra i più intraprendenti Michael Shannon, Jaeden Martell e Don Johnson.

Cena con delitto, la tazza da caffè disponibile come gadget

Nel corso del film, è possibile vedere una particolare tazza da caffè con la scritta “My House, My Rules, My Coffee” (letteralmente, “La mia casa, le mie regole, il mio caffè”). L’accessorio ha fatto talmente successo da divenire un gadget acquistabile online. In Italia è disponibile su Amazon al prezzo di circa 13 euro.

Cena con delitto, la critica e gli incassi al botteghino

Partendo da un budget di 40 milioni di dollari, il film ha ottenuto un enorme successo al botteghino. Ben 165 milioni negli Usa, per un totale internazionale di 312 milioni di dollari (5 in Italia). Eccellente anche la risposta della critica, tanto che su Rotten Tomatoes vanta un ottimo 97 per cento di recensioni positive. Il Time lo ha inserito fra i 10 migliori film del 2019. Cena con delitto ha anche ottenuto una nomination agli Oscar per la “Miglior sceneggiatura originale”.

Cena con delitto, in arrivo il secondo capitolo

Il successo del primo capitolo ha spinto la produzione a realizzare un sequel, atteso al cinema per il 23 novembre. Il film resterà in sala solo per sei giorni, prima di approdare il 23 dicembre su Netflix. La trama vede il detective Blanc in Grecia alle prese con nuove e complesse indagini. Nel cast anche Dave Bautista, Edward Norton e Kate Hudson.