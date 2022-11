Scuola distrutta a Cellatica, arrestati 4 minori: il più grande ha 16 anni

La stima dei danni a Cellatica per la scuola distrutta è di 350 mila euro. Ora, arrivano gli arresti per 4 minori, accusati di aver dato fuoco agli armadietti, di aver distrutto le lavagne elettroniche e di aver ribaltato i banchi del piccolo paese nel Bresciano. Per due di loro sono scattati i domiciliari, mentre per gli altri si sono aperte le porte di una comunità protetta.

Cellatica, scuola distrutta: 4 arresti, tutti minori

I fatti sarebbero accaduti lo scorso 18 settembre, quando il gruppetto si sarebbe recato presso la scuola elementare e avrebbe distrutto quanto si trovava all’interno dell’edificio. Il più grande tra loro avrebbe 16 anni. Le lezioni sono proseguite nell’oratorio, visto che le aule risultavano completamente inagibili dopo la devastazione.

Le indagini erano scattate a seguito delle parole di un testimone, che avrebbe visto uno dei vandali – non identificabile per via di una felpa con il cappuccio – scavalcare la recizione dall’interno e darsi alla fuga. Poco dopo, avrebbe notato fumo dagli infissi dell’istituto scolastico. L’edificio aveva anche delle telecamere. Le immagini sono state utili per il riconoscimento. Gli arresti per i giovani dai 14 ai 16 anni sono scattati tra ieri e oggi 30-31 ottobre.

La vicenda

Due dei ragazzi avrebbero già precedenti per vandalismo. Ancora ignote le motivazioni che avrebbero spinto questi adolescenti a recarsi nella scuola elementare Leonardo Da Vinci per vandalizzarla. A quanto si apprende, oltre a computer, lavagne elettroniche, impianti elettrici, ecc., non si sarebbero salvati nemmeno i lavoretti e i quaderni degli alunni delle elementari.

I giovani sarebbero stati accusati anche del rogo di alcuni tavolini di un bar e del pestaggio di un volontario dell’oratorio. Questi fatti risalirebbero ai primi giorni di settembre, prima della devastazione avvenuta nella scuola. Quest’ultima aveva sconvolto la comunità, dopo che gli alunni delle elementari si erano dovuti poi trasferire nei locali messi a disposizione dall’oratorio.