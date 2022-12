Céline Dion, annullato il concerto al Lucca Summer Festival

Céline Dion ha annunciato il rinvio dei concerti della primavera 2023 al 2024 e la cancellazione di otto show previsti per la prossima estate: tra gli spettacoli annullati quello in programma il 15 luglio al Lucca Summer Festival. La cantante canadese si sta sottoponendo a cure per gli spasmi muscolari gravi e persistenti che le stanno impedendo di esibirsi.

«Mi fa male dirvi che non sarò pronta per riprendere il mio tour in Europa. Mi manca vedervi tutti, essere sul palco, esibirmi per voi. Do sempre il 100 per cento quando faccio i miei spettacoli, ma non posso farlo adesso», ha detto in un videomessaggio diffuso sui social. «Per raggiungervi di nuovo, non ho altra scelta che concentrarmi sulla mia salute e spero di essere sulla strada della guarigione».

Il Courage World Tour, interrotto a causa della pandemia, non è mai ripartito

Celine Dion aveva completato le prime 52 date del Courage World Tour in Nord America, prima che la pandemia emergesse. Fermato a marzo del 2020, il tour non è mai ripartito a causa della sua malattia: dopo la cancellazione delle date nordamericane di marzo e aprile 2022, sarebbe dovuto riprendere nel 2023, ma anche le date della prossima primavera sono state rinviate e otto dell’estate, come scritto, cancellate.

Concerto annullato, come chiedere il rimborso o cambiare biglietto

Tutti i possessori di biglietto della data al Lucca Summer Festival potranno chiedere il rimborso entro e non oltre il 22/07/2023, attraverso questo link. Gli spettatori che volessero cambiare il loro biglietto con uno degli altri spettacoli di Lucca Summer Festival potranno scrivere a [email protected]