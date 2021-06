Arrivano direttamente dall’era dei dinosauri e possono vivere fino a 100 anni: uno studio francese ha dimostrato che i celacanti, pesci molto rari e soprannominati «fossili viventi», hanno un’aspettativa di vita di un secolo. Lentissimi nei movimenti e nei ritmi di crescita, hanno dimensioni da esseri umani: alcuni esemplari hanno raggiunto gli 80 chili di peso e i 2 metri di lunghezza. Ma i celacanti sono pesci strani anche dal punto di vista sessuale: le femmine non raggiungono la maturità fino a 50 anni, mentre i maschi sono «attivi» dai 40 ai 69 anni. La gravidanza può durare fino a cinque anni.

I celacanti, amici dei T-Rex

Questi animali esistono da 400 milioni di anni, e si consideravano estinti già dal cretaceo fino a quando, nel 1938, non ne furono trovati degli esemplari vivi a largo del Sudafrica. Gli studiosi hanno ritenuto a lungo che vivessero per «soli» 20 anni, ma le ricerche pubblicate sulla rivista Current Biology dimostrano come, invece, vivano circa cinque volte più a lungo. Si tratta comunque di una specie molto rara, e i suoi esemplari sono così in pericolo che, per studiarli, si possono analizzare solamente celacanti già catturati e morti.

A cambiare la prospettiva sull’aspettativa di vita dei celacanti, un nuovo metodo di calcolo: gli scienziati francesi sono passati dal considerare solamente delle grandi linee, presenti sul corpo dei pesci, al comprendere anche linee più piccole, visibili solamente attraverso della luce polarizzata. La stessa tecnica, tra l’altro, che si utilizza per calcolare l’età dei pesci commerciali. Con questa luce, sono state scoperte cinque linee più piccole per ogni linea grande, rivelando che l’esemplare più vecchio analizzato avesse 84 anni.

Mare profondo, vita lunga

L’invecchiamento lento non è una novità nel mondo marino: pur non essendo della stessa famiglia, i celacanti vivono quanto squali e razze, altre creature di acque profonde. Alcuni tipi di squali, per esempio, possono vivere centinaia di anni: nel 2016, in Groenlandia, fu scoperto uno squalo di 400 anni, l’essere vivente più vecchio della Terra.

Sono solamente due le specie di celacanto ancora esistenti, quello delle Comore e quello indonesiano. Per quanto lentissimo, questo pesce è così imponente dal nutrirsi di prede di grandi dimensioni, ma non è commestibile: per le sue caratteristiche, infatti, può essere mangiato solo dopo essere stato essiccato e salato. Gli abitanti delle Comore usano le sue squame, durissime, come carta vetrata.