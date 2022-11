Ceglie Messapica, cadavere di una donna trovato in una cella frigorifera

Tragico evento a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi, dove è stato ritrovato il cadavere di una donna all’interno di una cella frigorifera. Si tratta davvero di una scoperta sconvolgente per gli agenti che ora stanno cercando di comprendere l’identità della donna e soprattutto la dinamica che ha portato all’occultamento del suo cadavere.

La macabra scoperta dei Carabinieri a Ceglie Messapica

Sono stati i Carabinieri a trovare il corpo della donna a Ceglie Messapica. Infatti, gli agenti stavano controllando una casa di campagna nella contrada di Galante Mirzella. Si sono accorti che qualcosa non andava e dunque hanno deciso di indagare a fondo, scoprendo il cadavere occultato nella cella frigorifera. Dopo attimi di spavento per l’inattesa scoperta, i Carabinieri hanno deciso di fare rapporto. La scoperta è stata fatta in un terreno della periferia cittadina, intorno alle ore 15.

Non si conosce ancora l’identità della donna né il movente del colpevole o dei colpevoli che l’hanno rinchiusa in questa condizione. Comunque, la vittima avrebbe tra i 70 e gli 80 anni, dunque sarebbe una donna di età avanzata. Procedono le indagini all’interno della casa di campagna, luogo di ritrovamento del corpo, per cercare di ottenere qualche altro indizio che possa far luce su questo macabro caso.

L’ipotesi dei Carabinieri in merito al ritrovamento del cadavere

In merito a questo evento, i Carabinieri di Ceglie Messapica hanno fatto alcune ipotesi. La più accreditata per il momento vedrebbe la donna uccisa in passato e poi conservata nella cella frigorifera. Si tratterebbe di una dinamica spaventosa, che ricorderebbe quella di alcuni celebri serial killer.

Comunque, è ancora presto per riuscire a intravedere la realtà, visto che gli elementi e gli indizi per gli inquirenti sono davvero pochi. Comunque, i Carabinieri continuano ad indagare, cercando anche di comprendere l’identità della vittima, elemento che può rivelarsi fondamentale per arrivare alla risoluzione del caso.