Joe Formaggio accusato di molestie dalla collega Milena Cecchetto

Il consigliere regionale del Veneto Joe Formaggio finisce nuovamente al centro di un vortice di polemiche. Ma stavolta non c’entrano né i social network né le armi. La consigliera della Lega, Milena Cecchetto, lo ha infatti accusato di molestie. Secondo quanto dichiara, i fatti in questione sarebbero accaduti il 7 marzo durante una pausa dei lavori al consiglio regionale a Palazzo Ferro Fini. La consigliera ha dichiarato che Formaggio l’avrebbe palpeggiata «in maniera plateale». Lui si difende: «Manate sul sedere? Falso». Adesso però a intervenire potrebbe essere il presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti, che ha convocato una riunione urgente con i due capigruppo di Lega e FdI, Alberto Villanova ed Enoch Soranzo.

La denuncia di Cecchetto: «Ogni donna ha un proprio confine di rispetto e sensibilità»

Milena Cecchetto racconta di essere stata palpeggiata in maniera «plateale». La consigliera spiega: «Nella mia vita, politica e personale, sono sempre stata in grado di difendermi. Conosciamo tutti il carattere esuberante di Joe Formaggio: quello che è successo oggi è però inqualificabile ed inaccettabile. Sono molto delusa e amareggiata da un comportamento del genere: essere stati colleghi da sindaci prima e oggi da consiglieri non giustifica un comportamento così aggressivo ed irruento. Ogni donna ha un proprio confine del rispetto e della sensibilità. Quel limite con me lo ha superato».

Formaggio si difende: «Manate sul sedere? Falso»

La molestia avrebbe avuto luogo su un divano. Ma mentre Cecchetto parla di palpeggiamento, Formaggio si difende e dice di averla «spinta giù sul divano» mentre lei era seduta sul bordo. E Il consigliere di FdI prosegue: «Era tranquilla, ho preso il suo posto e si è messa a ridere. Poi sono andato via, un bacio sulla guancia, come sempre. Manate sul sedere? Falso». Nelle scorse settimane Formaggio ha fatto scalpore a causa di una foto postata sul profilo istituzionale del Consiglio regionale del Veneto con in braccio un mitragliatore alla fiera della caccia di Verona.