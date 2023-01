C’è posta per te, Valentina difende Stefano: «Torneremo a sorridere»

«Torneremo a sorridere, perché quello che sei infondo al tuo cuore solo io posso saperlo e chi ti conosce davvero». Così Valentina difende Stefano dopo che la puntata di C’è Posta per Te con la loro storia era stata segnalata all’Agcom.

C’è Posta per Te, Valentina difende Stefano dopo Agcom

«È facile dare pareri se non si conosce la persona e il vissuto, e io dopo averti sposato e averti donato tre figli penso che come ti descrivono non sei… Ognuno di noi ha qualche difetto, chi più chi meno, ma se siamo ancora qui è perché quel mostro come ti descrivono non conoscendoti tu non lo sei….e si torneremo a sorridere…ma di nuovo insieme» prosegue la donna in un post affidato a Instagram.

«Chi ti perdona ha sempre una forza estremamente inumana. Chi ti perdona ti ha voluto bene d’avvero. Il perdono significa: Il mio amore era più grande dei tuoi sbagli» si legge nella citazione nell’immagine sopra la didascalia. La donna aveva postato anche la foto del suo matrimonio.

Cosa ha detto

«Ha riprodotto e legittimato in un vasto pubblico, quale è quello di un programma di prima serata del sabato, trattamenti inaccettabili che configurano se abitualmente riprodotti nelle relazioni, reati molto gravi che offendono beni giuridici di rango costituzionale» aveva spiegato l’associazione che aveva segnalato il contenuto della puntata all’Autorità Garante per le Comunicazioni.

A quanto si apprende, Stefano non avrebbe perdonato la moglie durante la trasmissione televisiva, né dopo. Infatti, secondo Fanpage, il marito non abiterebbe più nello stesso tetto della moglie e i due manterrebbero un buon rapporto solo per il bene dei figli. La vicenda era stata raccontata nel programma di Mediaset condotto da Maria De Filippi e avrebbe suscitato grande interesse tra i social e i telespettatori.