C’è posta per te, stasera su Canale 5: anticipazioni e ospiti della penultima puntata

Prosegue la 25esima edizione di C’è posta per te, in onda questa sera, sabato 5 marzo 2022 alle 21.25 su Canale 5. Come ogni settimana, Maria De Filippi e i suoi postini porteranno nelle case del pubblico italiano tormentate storie familiari, amori interrotti, tradimenti e riappacificazioni. Oltre, ovviamente, a entusiasmanti colpi di scena e straordinarie sorprese che coinvolgeranno personaggi del mondo della televisione, della musica, del cinema e dello sport. Un format che, di anno in anno, raccoglie il feedback positivo dei telespettatori e macina dati d’ascolto da record.

C’è posta per te: cosa sapere sulla trasmissione in onda stasera su Canale 5 alle 21.25

C’è posta per te: chi sono i postini

Sono 4 i postini che, in sella alla loro bicicletta, girano in lungo e in largo per tutta la penisola (e, talvolta, si spingono anche all’estero) col compito di raggiungere i destinatari delle buste e consegnare l’invito in trasmissione. Si tratta di Marcello Mordino, Gianfranco Apicerni, Chiara Carcano e Andrea Offredo.

C’è posta per te: ospiti Cannavacciuolo, Bonucci e Chiellini

Nella penultima puntata di C’è posta per te saranno tre le celebrità che prenderanno parte alle sorprese. Da un lato, due grandi sportivi, i calciatori della Juventus Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci, idoli di generazioni di tifosi e protagonisti dell’avventura che, lo scorso luglio, ha portato la Nazionale Italiana a trionfare agli Europei, riportando una vittoria storica contro l’Inghilterra nella memorabile finale allo stadio di Wembley. Dall’altro, invece, un habitué del programma, lo chef stellato Antonino Cannavacciuolo, uno dei tre giurati di Masterchef Italia e conduttore di programmi di cucina come Antonino Chef Academy e Family Food Fight, produzioni di successo targate Sky.

C’è posta per te: dove vedere il programma

Oltre che sul canale 5 del digitale terrestre e 105 di Sky, C’è posta per te è disponibile in streaming sul sito e sull’app di Mediaset Infinity.