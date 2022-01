C’è posta per te, stasera su Canale 5: anticipazioni e ospiti della terza puntata in onda alle 21.25

Manca poco alla terza puntata di C’è posta per te, in onda stasera, sabato 22 gennaio 2022, alle 21.25 su Canale 5. Dopo il successo delle scorse settimane, Maria De Filippi e la sua squadra di postini propongono ai telespettatori tante, nuove storie. Tra riconciliazioni familiari, amori al capolinea ed entusiasmanti sorprese con la complicità dei volti più noti del mondo della televisione, del cinema e della musica. Una formula che, da anni, continua a riscuotere successo e a raccogliere consensi.

C’è posta per te: le cose da sapere sulla terza puntata in onda stasera su Canale 5 alle 21.25

C’è posta per te: chi sono i postini della trasmissione

A pedalare in giro per l’Italia per recapitare le buste saranno ben 4 postini, ormai nel cast del programma ormai qualche stagione. Si tratta di Marcello Mordino, Chiara Carcano, Gianfranco Apicerni e Andrea Offredo. Saranno loro che, spostandosi in lungo e in largo per la penisola e arrivando addirittura all’estero, si occuperanno di rintracciare i destinatari e invitarli in studio.

C’è posta per te: tutti gli ospiti della serata

Anche per questa puntata, gli ospiti coinvolti nelle sorprese saranno due personaggi di punta della fiction e dello sport. Da un lato, l’attore torinese Luca Argentero che, da qualche settimana, sta collezionando feedback positivi e dati Auditel da capogiro con la seconda stagione del medical drama di Rai 1 Doc, nel quale interpreta proprio il protagonista, il dottor Andrea Fanti. La fiction racconta il dramma di un medico che perde la memoria degli ultimi dodici anni ed è ispirata a una storia vera. Dall’altro, invece, una delle leggende del calcio italiano, l’ex Juventus, Milan e Inter Roberto Baggio, noto ai più come il Divin Codino e vicecampione del mondo con la nazionale italiana nel 1994. Proprio a lui, di recente, Netflix ha dedicato un film biografico, Divin Codino, come il soprannome che lo ha consacrato al grande pubblico, interpretato dall’attore pescarese Andrea Arcangeli e diretto dalla regista Letizia Lamartire.