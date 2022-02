C’è posta per te, stasera su Canale 5: anticipazioni e ospiti della puntata

Nuovo appuntamento settimanale con C’è posta per te, in onda stasera, sabato 19 febbraio 2022, alle 21.25 su Canale 5. Maria De Filippi e i suoi postini accompagneranno i telespettatori in un viaggio all’insegna di travagliate storie familiari, tradimenti e riconciliazioni. Non mancheranno, ovviamente, colpi di scena e sorprese che vedranno protagonisti personaggi del mondo della televisione, del cinema, della musica e dello sport. Una formula che, da oltre 25 anni, si riconferma vincente e amata dal pubblico a casa.

Irriverenti e con un irresistibile senso dell’umorismo: Pio e Amedeo tornano a #CePostaPerTe, domani in prima serata su Canale 5! Pronti a scoprire cosa avranno escogitato questa volta? 😏 pic.twitter.com/DWF01CgwzM — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) February 18, 2022

C’è posta per te: le cose da sapere sulla puntata in onda stasera su Canale 5 alle 21.25

C’è posta per te: chi sono i postini

Ad affiancare la conduttrice c’è un’affiatata squadra di 4 postini che, a bordo della loro bicicletta, attraversano in lungo e in largo la penisola. Si tratta di Marcello Mordino, Chiara Carcano, Andrea Offredo e Gianfranco Apicerni. A loro spetta il compito di raggiungere i destinatari delle buste e consegnare loro il tanto agognato invito in trasmissione.

C’è posta per te: Pio e Amedeo e Lorenzo Insigne ospiti della serata

Nella sesta puntata del programma, i vip coinvolti nelle sorprese saranno tre volti noti della comicità e del calcio. Da un lato, il duo formato da Pio e Amedeo che, dopo essere approdati al cinema con il film Belli ciao, ritornano in televisione pronti a intrattenere i telespettatori con la loro irriverenza e il loro humor. Dall’altro, invece, spazio a Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli e tra i calciatori di punta della Nazionale Italiana che, a luglio 2021, ha trionfato a Wembley, portando a casa la vittoria agli Europei. Tra scherzi e momenti di commozione, aiuteranno i protagonisti delle storie a ringraziare la persona che hanno scelto di sorprendere e che non si aspetta minimamente di poterli incontrare.

