C’è posta per te, stasera su Canale 5: anticipazioni e ospiti dell’ultima puntata

Ultimo appuntamento con C’è posta per te, in onda questa sera, sabato 12 marzo 2022, alle 21.25 su Canale 5. Come da 25 anni a questa parte, Maria De Filippi intratterrà i telespettatori più affezionati con travolgenti storie familiari, tradimenti, riconciliazioni e straordinarie sorprese che vedranno protagonisti personaggi noti del mondo del cinema, dello sport, della musica e della televisione. Un mix che continua a convincere il pubblico e a portare a casa uno share sempre più alto, collocando il programma tra le proposte di punta del palinsesto invernale targato Mediaset.

Nell’ultima puntata di #CePostaPerTe ci sarà lei e noi non vediamo l’ora… ❤️ Vi aspettiamo sabato in prima serata su Canale 5, non mancate! @MarroneEmma pic.twitter.com/XTKC510QFF — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) March 11, 2022

C’è posta per te: cosa sapere sulla trasmissione in onda stasera su Canale 5 alle 21.25

C’è posta per te: chi sono i postini

I membri della squadra di postini che, in sella alle loro biciclette, si spostano per tutt’Italia (e anche all’esterno) per recapitare ai destinatari le buste sono quattro: Chiara Carcano, Andrea Offredo, Marcello Mordino e Gianfranco Apicerni.

C’è posta per te: Emma Marrone, ospite d’onore della puntata

A chiudere in bellezza la stagione ci sarà una delle cantanti più amate del panorama musicale italiano: Emma Marrone. L’artista salentina, reduce dalla 72esima edizione del Festival di Sanremo, dalla quale ha portato a casa un sesto posto in classifica con il brano Ogni volta è così, sarà la protagonista di un’emozionante storia. Non è la prima volta che la 37enne partecipa al programma: già negli anni precedenti, infatti, era stata coinvolta in diverse sorprese, sortendo un grande entusiasmo da parte dei fan e dei telespettatori che ne seguono il percorso professionale con attenzione, supportandola dalla sua vittoria ad Amici fino a oggi.

C’è posta per te: dove vedere la trasmissione

Oltre che sul canale 5 del digitale terrestre e 105 di Sky, è possibile guardare C’è posta per te in diretta streaming sul sito e sull’app di Mediaset Infinity.