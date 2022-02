C’è posta per te anticipazioni e ospiti su Canale 5: quinta puntata stasera 12 febbraio alle 21,40

Dopo la sosta durante la settimana del Festival di Sanremo, stasera 12 febbraio, alle 21,40 su Canale 5, torna C’è posta per te, il people show di Maria De Filippi. La padrona di casa torna al timone del programma per raccontare storie d’amore, rapporti difficili e seconde opportunità dopo forti litigi. In studio anche alcuni ospiti d’eccezione, tra cui Luciana Littizzetto, pronti a fare un regalo a una persona speciale. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Infinity.

C’è posta per te, format, postini e ospiti della puntata di oggi 12 febbraio 2022 su Canale 5

Dominatore degli ascolti in prima serata – l’ultima puntata del 29 gennaio attirò 5,6 milioni di spettatori pari al 31,1 per cento di share – C’è posta per te da oltre vent’anni mantiene inalterato il suo format vincente. Come da tradizione, quattro postini in sella alle loro biciclette recapiteranno speciali messaggi ad alcuni destinatari in giro per l’Italia. Si tratta di Chiara Carcano, Marcello Mordino, Gianfranco Apicerni e Andrea Offredi. I ciclisti di Mediaset si recheranno alla ricerca dei destinatari giusti cui consegnare l’invito alla trasmissione, dove avranno modo di incontrare un amore perduto o un parente lontano.

Francesca Tocca e Raimondo Todaro ospiti della quinta puntata di #CePostaPerTe in onda domani, in prima serata, su Canale 5 ✨ Siete pronti a emozionarvi insieme a loro? pic.twitter.com/gevtXs3WNk — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) February 11, 2022

C’è posta per te: ospiti Luciana Littizzetto e i ballerini Francesca Tocca e Raimondo Todaro

Spazio anche alle consuete incursioni in studio di alcune personalità vip che faranno visita alla corte di Maria De Filippi. Dopo Roberto Mancini e Marco Bocci, stasera toccherà a tre volti noti dello spettacolo italiano. C’è posta per te accoglierà l’attrice, comica e conduttrice Luciana Littizzetto, che con la sua ironia sarà sicura mattatrice della serata. Spazio anche alla coppia di ballerini formata da Francesca Tocca e Raimondo Todaro, coniugi anche nella vita privata dal 2014 e già assieme alla conduttrice nel talent show Amici. I tre regaleranno emozioni al fortunato o alla fortunata di turno che ha deciso di prendere parte al programma.