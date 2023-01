C’è posta per te, stasera su Canale 5 ospiti Leclerc e Argentero

Stasera 14 gennaio, alle 21.20 su Canale 5, torna C’è posta per te di Maria De Filippi. La seconda puntata del people show vedrà la presenza di due grandi ospiti del mondo sportivo e televisivo. Saranno in studio infatti il pilota monegasco della Ferrari di F1 Charles Leclerc e l’attore torinese Luca Argentero. Incontreranno due loro fan che hanno richiesto al programma una chance per poter parlare con i loro beniamini. Il programma si concentrerà come sempre sull’amore, con relazioni complicate, storie emozionanti e seconde possibilità. Sperando di allontanare le recenti polemiche che hanno colpito la puntata d’esordio a seguito della storia di una coppia romana che avrebbe raccontato episodi di violenza. La visione della puntata sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play e Infinity. Tutti gli aggiornamenti online su Witty Tv.

C’è posta per te, le anticipazioni di stasera 14 gennaio 2023 su Canale 5

Come da tradizione, ogni puntata di C’è posta per te vede il coinvolgimento di coppie o parenti che vogliono recuperare un rapporto finito male o perduto da tempo. Fra relazioni d’amore naufragate o legami fraterni dimenticati, Maria De Filippi guida la trasmissione alla ricerca di una seconda chance per chiunque. Postini della nuova edizione sono Marcello Mordino, Gianfranco Apicerni, Andrea Offredi e la new entry Giovanni Vescovo. Trentenne, originario di Treviso, quest’ultimo è noto al pubblico per aver partecipato a Uomini e Donne nell’edizione 2016-17 come corteggiatore di Sonia Lorenzini. C’è posta per te vedrà poi la presenza di due ospiti vip, che interverranno per incontrare un loro fan. Dopo lo chef Antonino Cannavacciuolo e Can Yaman, attore turco noto per le fiction, stasera toccherà ad altri due volti noti. Arriveranno infatti Charles Leclerc, pilota di Formula 1 al volante della Ferrari, e Luca Argentero, habitué dello show.

Intanto non si placano le polemiche intorno alla prima puntata. Sotto accusa la storia di un’ex coppia romana, Valentina e Stefano. Dal 2018, l’uomo avrebbe maltrattato la moglie, inizialmente solo a livello verbale e poi anche fisiche. Stando ai racconti, avrebbe più volte spezzato delle patatine e costretto la donna a raccoglierle, anche in presenza di estranei. Immediata la risposta di Differenza Donna, ong che gestisce il numero solidale 1522, che ha criticato il mancato intervento della stessa De Filippi. «La storia di C’è posta per te denota sopraffazione, denigrazione e mortificazione dell’uomo sulla donna», ha detto l’associazione. «Una dinamica misoginia in assenza di qualsivoglia intervento correttivo della conduttrice». Ora l’Agcom, Autorità garante per le Comunicazioni, è chiamata a far luce sul caso. La notizia ha richiamato l’attenzione anche delle celebrità. «Poi ci chiediamo il motivo di tanta violenza sulle donne», ha detto Chiara Ferragni. «Un’allucinante storia tossica».