C’è posta per te, stasera su Canale 5 ospiti Federica Pellegrini e Il Volo

Grande attesa per il tradizionale appuntamento del sabato sera con C’è posta per te. Dopo aver sfiorato il 30 per cento di share sette giorni fa, grazie anche alla presenza della superstar Charlize Theron, Maria De Filippi torna con un nuovo episodio all’insegna delle emozioni. Stasera 4 febbraio, alle 21.25 su Canale 5, arriveranno in studio Federica Pellegrini e Matteo Giunta, che racconteranno la loro personale storia e incontreranno i fan. Presente il trio lirico Il Volo, con cui probabilmente si parlerà anche del Festival di Sanremo. La visione del programma sarà disponibile in streaming sul sito oppure tramite l’app Mediaset Play e Infinity. Tutti gli aggiornamenti sui canali social di Witty Tv, piattaforma digitale che segue tutte le trasmissioni della stessa De Filippi.

C’è posta per te, le anticipazioni di stasera 4 febbraio 2023 su Canale 5

Da sempre paladino dell’amore, il programma di Maria De Filippi avrà come ospite una delle coppie più paparazzate del 2022. Stasera 4 febbraio saranno in studio infatti Federica Pellegrini e il suo fresco sposo Matteo Giunta. L’ex campionessa del nuoto azzurro è infatti convolata a nozze con il suo ex allenatore a bordo vasca lo scorso agosto, concretizzando così la loro relazione. I due, dopo aver lasciato alle spalle la carriera nel professionismo, parleranno oggi del loro lato privato e dei loro progetti futuri. La Divina, che vinse la sua prima medaglia olimpica a 16 anni, è pronta per una nuova avventura in famiglia. I due infatti non nascondono il desiderio di mettere al mondo un bambino.

A seguire, C’è posta per te accoglierà il trio lirico Il Volo. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble ripercorreranno la loro carriera, che li ha portati a vincere anche il Festival di Sanremo nel 2015 con il brano Grande Amore. È probabile che i tre ne parleranno con Maria De Filippi, proprio a pochi giorni dall’inizio di una nuova edizione della rassegna musicale. Non mancheranno poi le tradizionali buste con gli inviti per chi spera di riallacciare un rapporto da lungo tempo perduto. Postini della puntata odierna saranno Gianfranco Apicerni, Andrea Offredi, Giovanni Vescovo e Marcello Mordino.