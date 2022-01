C’è posta per te stasera su Canale 5: anticipazioni e ospiti della puntata

Maria De Filippi torna con nuove ed emozionanti storie. Stasera 29 gennaio, alle 21,40 su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata di C’è posta per te, trasmissione che domina gli ascolti del prime time di sabato. Al centro dell’appuntamento le storie di vita della gente comune, amori impossibili e dissidi familiari, apparentemente inconciliabili. Spazio anche a due ospiti vip, che sorprenderanno la gente in sala. La visione del programma sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

C’è posta per te, anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 29 gennaio 2022 su Canale 5

Padrona di casa sarà come di consueto Maria De Filippi che da 22 anni guida il programma. C’è posta per te accoglierà le storie di uomini e donne alla ricerca di una seconda chance per riconquistare l’amore o ricucire i rapporti con un parente da tempo lontano. A recapitare i messaggi, anche durante la stagione 2022, i quattro celebri postini: sono Chiara Carcano, Marcello Mordino, Gianfranco Apicerni e Andrea Offredi. In sella alle loro biciclette, i quattro attraverseranno in lungo e in largo la penisola, da Nord a Sud, alla ricerca dei destinatari giusti a cui consegnare l’invito in studio. In alcune occasioni, si recheranno anche oltre i confini nazionali per recarsi a casa di persone residenti all’estero.

Un graditissimo ritorno a #CePostaPerTe: @MarcoBocci sarà il protagonista di una storia ricca di emozioni, domani in prima serata su Canale 5! 😍 pic.twitter.com/oKIDEFev7V — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) January 28, 2022

Come da tradizione, oltre alle storie della gente comune, due personalità vip faranno visita alla corte di Maria De Filippi. Dopo Roberto Baggio e Luca Argentero, anche stasera sarà il turno di uno sportivo e un volto noto dello spettacolo. Gli studi di C’è posta per te accoglieranno infatti l’allenatore della Nazionale Italiana di calcio Roberto Mancini e l’attore e regista Marco Bocci, noto, tra le altre, per la sua performance in Squadra antimafia. I due ospiti doneranno un sorriso e un regalo al fortunato o alla fortunata di turno che ha deciso di partecipare alla trasmissione.