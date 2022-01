C’è posta per te stasera su Canale 5: anticipazioni e ospiti

Tutto pronto per il secondo appuntamento con l’emozione. Stasera sabato 15 gennaio, alle 21,40 su Canale 5, torna infatti C’è posta per te con la conduzione di Maria De Filippi. Il people-show di Mediaset ha stravinto la battaglia degli ascolti lo scorso weekend, ottenendo il 29,2 per cento di share con 5,9 milioni di telespettatori. Nettamente battuto Tali e Quali fermo al 18,2 per cento. Anche stasera, la visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

C’è posta per te, format e ospiti del programma in onda stasera 15 gennaio 2022 su Canale 5

Presente nel palinsesto televisivo da 22 anni, C’è posta per te è tornato anche questa volta nel suo classico format in grado di emozionare milioni di italiani. Maria De Filippi è pronta anche stasera a raccontare in studio diverse storie d’amore, di amicizia e di ricongiungimento familiare. Parenti lontani e amanti divisi si potranno riunire finalmente nello studio di Mediaset, pronti a mettere da parte la ruggine del passato e riabbracciarsi dopo tanto tempo. A recapitare gli inviti, tornano anche quest’anno quattro volti noti dello show. Sono infatti Marcello Mordino, Gianfranco Apicerni, Chiara Carcano e Andrea Offredo. In sella alle loro tradizionali biciclette, si muoveranno da nord a sud per tutta la penisola e, in alcuni casi, si spingeranno anche all’estero per consegnare la tanto attesa busta.

Il bellissimo attore turco Can Yaman sarà ospite della seconda puntata di #CePostaPerTe, in onda sabato 15 gennaio in prima serata su Canale 5! Noi non vediamo l'ora e voi? 😍 pic.twitter.com/YOqa9wUt36 — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) January 12, 2022

Non mancheranno ovviamente gli ospiti vip che si racconteranno con Maria De Filippi. Dopo Paolo Bonolis e Stefano de Martino, stasera sarà il turno di un altro volto noto del pubblico di Mediaset. In studio arriverà infatti l’attore turco Can Yaman, salito alla ribalta per il suo ruolo in DayDreamer – Le ali del sogno. Il sex symbol, ex fidanzato della conduttrice Diletta Leotta, è pronto a fare infatti una sorpresa a uno speciale destinatario della lettera. Intanto però racconterà i suoi progetti futuri, dal reboot di Sandokan alla fiction Viola come il mare, prossimamente sulle reti Mediaset. Yaman non sarà però l’unico ospite di serata. Maria De Filippi accoglierà infatti l’intera giuria di Tú sí que vales: in studio Sabrina Ferilli, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi. Il quartetto si renderà protagonista di una grande ed emozionante sorpresa.