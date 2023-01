C’è posta per te, Charlize Theron e Can Yaman alla prima puntata

C’è Posta per Te avrà due ospiti molto speciali: Charlize Theron e Can Yaman si racconteranno a Maria De Filippi nella prima puntata del prossimo 7 gennaio. In più, lo staff avrà un nuovo postino: Giovanni Vescovo, ex corteggiatore di Sonia Lorenzin a Uomini e Donne.

«Ho finito di girare The Old Guard 2. E sono protagonista, assieme a Kerry Washington, di L’Accademia del bene e del male, in uscita su Netflix a breve». Così qualche tempo fa Charlize Theron si era raccontata in un’intervista ad Amica. L’occasione era stata la conferma come testimonial di Dior per un profumo. «Uno dei primi ricordi di bambina mi vede in auto, mia madre al volante, mentre accompagniamo i suoi dipendenti in ospedale. L’Aids stava diffondendosi velocemente in Sudafrica. Non ho mai dimenticato l’empatia e l’attenzione con cui mia madre trattava quelle persone. Quando se n’è presentata l’occasione, ho capito che era arrivato il mio turno di incoraggiare il cambiamento» ha confessato l’attrice vincitrice di ben tre premi Oscar (2004, 2006 e 2020).

La Theron si è vista quest’anno nel film Doctor Strange and the Multiverse of Madness, dove interpreta il ruolo della nipote di Dormammu, Clea. Dalle immagini sembrerebbe che questo personaggio diventerà importante anche per le prossime pellicole dell’MCU.

«Sono gli altri che mi ricordano sempre che sono bello, fosse per me, me lo sarai già dimenticato. Se la bellezza mi ha aiutato nel mio lavoro? Se non fossi stato bello avrei avuto ancora più successo. Bisogna andare oltre il pregiudizio. Ci sono persone più belle di me, ma se l’aspetto non è accompagnato da altre virtù come tenacia, grinta, disciplina e determinazione, non si va lontano. La bellezza da sola non basta, così come il talento. In tanti sognano di recitare, magari anche all’estero, ma non so quanti siano poi realmente disponibili a lasciare tutto: casa, famiglia, affetti e ripartire da zero in un nuovo Paese, parlando una nuova lingua» aveva invece spiegato Can Yaman nel settembre 2022 a Fanpage.

In quel caso, l’occasione era stata l’uscita della serie Viola come il mare, di cui è stata riconfermata la seconda stagione. Chissà cosa i due racconteranno a Maria il prossimo 7 gennaio!